施政報告｜李家超訪生產力局　承諾助傳統產業升級、培育新興產業

三中全會提到發展新質生產力，行政長官李家超今日（9日）偕與多名官員到訪生產力促進局，與中藥、家居保安裝置公司代表見面，了解轉型情況。業界反映受惠於港府的資金、技術支持，投入智能生產線後產能大幅提升；亦有代表建議港府持續推動智能生產技術。李家超表示，將協助傳統產業升級轉型，培育壯大新興產業及未來產業。



行政長官李家超今日（9日）偕與多名官員到訪生產力促進局。

新一份《施政報告》下周三（16日）發表，特首李家超繼續諮詢各界，今日到訪生產力局了解傳統產業升級轉型情況，及新興產業的發展路向。

位元堂的執行董事鄧蕙敏分享到，公司應用自動生產線後，包裝產量增加一倍、人均生產量提升逾十倍，提升生產線規模的同時亦控制成本。（李家超Facebook）

本地中藥廠位元堂的執行董事鄧蕙敏分享公司應用自動生產線後，包裝產量增加一倍、人均生產量提升逾十倍，提升生產線規模的同時亦控制成本。她讚揚生產力促進局專業，不僅協助公司申請政府資助，亦提供技術支援，幫助位元堂實現智能化生產。

一家居保安裝置生產公司創辦人Mr LEONE讚揚香港稅制簡單，以及具備國際航運中心的物流優勢，降低他來港設立智能生產線的挑戰性。（李家超Facebook）

一間家居保安裝置生產公司亦在港府、生產力局的支援下升級轉型。創辦人Mr LEONE讚揚香港稅制簡單，以及具備國際航運中心的物流優勢，降低他來港設立智能生產線的挑戰性。他向李家超反映，智能生產線的設立，讓公司不需依賴人手製作電路板插件，大幅提升產能和生產靈活度，有助業務增長。

企業冀港府推措施推動智能生產技術

一間從事生產組裝電路板的公司董事黃先生則認為，新型工業化資助計劃有助於吸引有意在港設廠生產高檔電器、電子產品的海外企業。他建議政府推出更多措施，推動智能生產技術的應用，協助新興產業和未來產業在港發展。

一間從事生產組裝電路板的公司董事黃先生建議政府推出更多措施，推動智能生產技術的應用，協助新興產業和未來產業在港發展。（李家超Facebook）

李家超總結說撰寫《施政報告》時會參考上述意見。他表示，新興產業和未來產業是新質生產力發展的重要部分，香港必須抓住機遇，順應國家發展高端智能製造業的方向，協助傳統產業升級轉型，培育壯大新興產業及未來產業發展。