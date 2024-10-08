施政報告｜建造業已入9千外勞　商會指仍缺人倡擴工種縮批核時間

新一份《施政報告》下周三（16日）出爐，香港建造商會今日（8日）提出多項建議，其中提到行業一直面對人手短缺，現時的建造業輸入勞工計劃仍有各種問題，促政府再改善申請程序、放寬限制，例如縮短簽證批核時間、容許私人工程項目申請、擴大工種範圍等。



商會又指，業界面對目前的經濟下行、高息環境、銀行收緊信貸條件或提前要求還款等影響下，現金流壓力進一步加劇，建議政府主動協助中小企向銀行貸款，並更主動向銀行解說，改善銀行業對建造業的風險評估。



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香港建造商會就《施政報告》提出多項建議，其中，商會指現時的建造業輸入勞工計劃仍有各種問題，包括申請程序耗時長、政策缺乏彈性、特定工種範圍狹窄、住宿安排限制多等，促政府改善申請程序、放寬限制，如縮短簽證批核時間、容許私人工程項目申請、擴大工種範圍等。

商會又指，行業長久面對人手短缺，業內各層面在不同工程周期均需各類不同勞動資源，不能因目前經濟下行，一刀切暫停輸入勞工計劃。

據發展局網站資料，建造業輸入勞工計劃目前已開始第六輪申請，除第五輪申請沒有批出名額，首四輪申請已批出逾9000名建造業外勞。

新一份《施政報告》下周三（16日）出爐，香港建造商會今日（8日）提出多項建議，其中提到行業一直面對人手短缺，現時的建造業輸入勞工計劃仍有各種問題，促政府再改善申請程序、放寬限制。

近來地盤屢有欠薪情況出現，商會在建議書中也提到，業界面對目前的經濟下行、高息環境、銀行收緊信貸條件或提前要求還款等影響下，現金流壓力進一步加劇，建議政府主動協助中小企向銀行貸款，如提供一定的貸款保障，並更主動向銀行解說建造業的前景，改善銀行業對建造業的風險評估，協助業界應對當前困境。

此外，商會提到，曾分析房委會建築招標數據，發現中標者主要集中六至七間大型承建商，中小型承建商難以參與，情況不利行業持續發展。

商會就此建議當局在總體規劃及工程設計不變的情況下，將工程合約適當拆分，鼓勵大企與中小企聯合投標，並在評分中給予優勢、調整招標門檻及平衡評分標準，讓各類規模的承建商均等參與。

近來地盤屢有欠薪情況出現。(資料圖片/馬耀文攝)

提到工業意外，商會認為當中往往牽涉複雜成因，但在未有深入調查、釐清意外責任誰屬前，承建商已有機會遭暫停其投標資格，時間長達至少3個月，有「未審先判」之嫌。商會建議應制訂具清晰準則的審判及上訴機制。

針對房屋問題，商會建議政府借鑒新加坡的中央公積金制度，改善香港的強積金制度，例如設立專門的置業強積金帳戶、允許市民以強積金支付買樓首期及償還房貸等。（資料圖片/鄭劍峰攝）

針對房屋問題，商會建議政府借鑒新加坡的中央公積金制度，改善香港的強積金制度，例如設立專門的置業強積金帳戶、允許市民以強積金支付買樓首期及償還房貸等。

就私人參建資助出售房屋先導計劃樂建居項目，商會建議政府需重新思考如何吸引投資者參與，審視計劃條款以減少限制，並建議參考早年的私人參建居屋項目，以「保證價格」向投資者回購未售出單位。