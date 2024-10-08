施政報告‧香港要改革｜特首將再闡釋改革理念 或涉政府機制運作
「香港要改革」的討論越趨熾熱，行政長官李家超下周三（16日）發表任內第三份施政報告，綜合多個渠道的消息指，李家超上月訪京獲中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍會面返港後，即公開論述其改革理念，為新一份施政報告會回應「改革」的考題作舖墊。據悉，新一份施政報告中有關改革的篇幅也會相當顯著，李家超也會再闡釋其改革理念，並可能觸及政府機制或體制運作。
三中全會在7月18日閉幕，通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍會見訪京的財政司司長陳茂波時，提及香港的改革問題。
改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，對于面臨内外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作爲，加快推進香港由治及興。
夏寶龍當時指，要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」，爲以中國式現代化全面推進強國建設、民族複興偉業作出新的更大貢獻。
延伸閱讀：香港要改革｜發展與改革-三中全會給香港的提示｜于品海
李家超8月初親自主持研習會，與特區政府主要官員一同認真學習及深入理解三中全會精神。李家超在會上指，《決定》中多項重要內容與香港相關，並在社交平台更發文稱已指示政府官員要深刻學習三中全會精神，貫徹落實、融匯貫通在日常工作中，以進一步全面深化改革為己任。
之後，港澳辦理論學習中心舉行三中全會精神學習會議，夏寶龍在會上發表講話。根據港澳辦公布，再次觸及改革的議題。
必須以釘釘子精神抓好改革任務落實⋯⋯要大力弘揚改革開放精神，主動擔當作爲、扛起職責使命，研究提出推進改革任務落實的具體舉措，明確任務書、時間表和優先序，切實把學習成果轉化爲港澳工作實效。
李家超上月赴京出席北京•香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會，期間獲安排與夏寶龍會見，夏除了肯定李家超的工作，再論及改革的問題，並以五個不同層次的「力」字論及特區政府的工作進展。
全力拼經濟、謀發展，大力搶企業、搶人才，努力解決民生痛點難點，着力加強國際交往合作，以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象。
夏寶龍更提到，希望香港社會各界特别是工商界、企業家堅定支持行政長官和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拼經濟、搞建設、謀發展，把愛國愛港熱情轉化爲一項一項具體的實際行動。
李家超：改革不能破壞原本成功的基因
李家超見過夏寶龍後，9月24日公開交代其改革理念：「我的改革理念是必須因地制宜、因時制宜，判斷甚麼改革需要由零開始建起；甚麼改革是要破瓶頸、補短板、除障礙；甚麼改革是要固本培元；甚麼改革是要鞏固和提升。改革時，要注意系統觀念，把握好當前和長遠、全局和局部、宏觀和微觀的關係。改革並不是為改而改，不能夠破壞原本成功的基因元素。」
施政報告將回應「香港要改革」 或觸及政府機制
據悉，下周三公布新一份施政報告中，「香港要改革」將有相當顯著篇幅，綜合不同渠道消息指，李家超早前在北京與夏寶龍會面返港後，交代其改革理念，正是為回應「改革」作舖墊，又形容中央屢次提出改革要求，施政政告根本不可能不回應，並相信有關回應改革的篇幅將相當顯著。
另有消息指，李家超會在施政報告再闡釋其改革理念，當中更可能觸及政府機制或體制的運作事宜。
另外，有消息指三中全會《決定》涉港部分，包括完善實施區域協調發展戰略機制，推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地區更好發揮高質量發展動力源作用；及發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接等，相信施政報告也會有一定篇幅就此相應提出一些措施和方向。