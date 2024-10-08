施政報告‧香港要改革｜特首將再闡釋改革理念　或涉政府機制運作

「香港要改革」的討論越趨熾熱，行政長官李家超下周三（16日）發表任內第三份施政報告，綜合多個渠道的消息指，李家超上月訪京獲中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍會面返港後，即公開論述其改革理念，為新一份施政報告會回應「改革」的考題作舖墊。據悉，新一份施政報告中有關改革的篇幅也會相當顯著，李家超也會再闡釋其改革理念，並可能觸及政府機制或體制運作。



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李家超上月獲夏寶龍接見後，在本港代其個人改革理念（資料圖片/梁鵬威攝）

三中全會在7月18日閉幕，通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍會見訪京的財政司司長陳茂波時，提及香港的改革問題。

改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，對于面臨内外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作爲，加快推進香港由治及興。 中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍當時指，要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」，爲以中國式現代化全面推進強國建設、民族複興偉業作出新的更大貢獻。

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行政長官李家超今日（八月九日）在行政長官辦公室主持研習會，與司局長等特區政府主要官員一同認真學習及深入理解二十屆三中全會精神。（政府新聞處）

李家超8月初親自主持研習會，與特區政府主要官員一同認真學習及深入理解三中全會精神。李家超在會上指，《決定》中多項重要內容與香港相關，並在社交平台更發文稱已指示政府官員要深刻學習三中全會精神，貫徹落實、融匯貫通在日常工作中，以進一步全面深化改革為己任。

之後，港澳辦理論學習中心舉行三中全會精神學習會議，夏寶龍在會上發表講話。根據港澳辦公布，再次觸及改革的議題。

必須以釘釘子精神抓好改革任務落實⋯⋯要大力弘揚改革開放精神，主動擔當作爲、扛起職責使命，研究提出推進改革任務落實的具體舉措，明確任務書、時間表和優先序，切實把學習成果轉化爲港澳工作實效。 中央港澳辦、國務院港澳辦公布

9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

李家超上月赴京出席北京•香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會，期間獲安排與夏寶龍會見，夏除了肯定李家超的工作，再論及改革的問題，並以五個不同層次的「力」字論及特區政府的工作進展。

全力拼經濟、謀發展，大力搶企業、搶人才，努力解決民生痛點難點，着力加強國際交往合作，以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象。 中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍更提到，希望香港社會各界特别是工商界、企業家堅定支持行政長官和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拼經濟、搞建設、謀發展，把愛國愛港熱情轉化爲一項一項具體的實際行動。

李家超：改革不能破壞原本成功的基因

李家超見過夏寶龍後，9月24日公開交代其改革理念：「我的改革理念是必須因地制宜、因時制宜，判斷甚麼改革需要由零開始建起；甚麼改革是要破瓶頸、補短板、除障礙；甚麼改革是要固本培元；甚麼改革是要鞏固和提升。改革時，要注意系統觀念，把握好當前和長遠、全局和局部、宏觀和微觀的關係。改革並不是為改而改，不能夠破壞原本成功的基因元素。」

本港近月有關「香港要改革」的討論越趨熱烈（資料圖片）

施政報告將回應「香港要改革」 或觸及政府機制

據悉，下周三公布新一份施政報告中，「香港要改革」將有相當顯著篇幅，綜合不同渠道消息指，李家超早前在北京與夏寶龍會面返港後，交代其改革理念，正是為回應「改革」作舖墊，又形容中央屢次提出改革要求，施政政告根本不可能不回應，並相信有關回應改革的篇幅將相當顯著。

另有消息指，李家超會在施政報告再闡釋其改革理念，當中更可能觸及政府機制或體制的運作事宜。

另外，有消息指三中全會《決定》涉港部分，包括完善實施區域協調發展戰略機制，推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地區更好發揮高質量發展動力源作用；及發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接等，相信施政報告也會有一定篇幅就此相應提出一些措施和方向。