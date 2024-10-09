岑浩輝選澳門特首｜會見省級政協委員聯誼會　倡設藝術體育基金

澳門特首選舉周日（13日）舉行，唯一候選人岑浩輝先後與澳區省級政協委員聯誼會，以及珠澳跨境工業區商會會面。



10月7日，岑浩輝與澳區省級政協委員聯誼會會面。（競選辦相片）

岑浩輝競選辦昨天（8日）發稿表示，周一（7日）下午三時在競選辦公室會見澳區省級政協委員聯誼會會長馬志成、理事長呂聯苗、監事長龐川等一行十人，就澳門經濟發展及民生議題交流。

競選辦引述與會者認同岑浩輝參選政綱，關注議題包括非博彩元素及產業發展等；建議成立藝術體育基金，鞏固世界旅遊休閒中心優勢；推動「體育+旅遊」項目，刺激旅遊業及提升經濟效益；做好全運會準備工作，助澳建設「體育之城」；增加社區休憩設施，建設社區標誌景點；拓展國際旅客，與廣西合作連接東盟經濟；建設現代金融發展平台、吸引國內外資金等。

岑浩輝感謝澳區省級政協委員聯誼會提供意見和建議，將繼續通過多種途徑廣泛聽取社會各界的意見。

10月7日，岑浩輝與珠澳跨境工業區商會會面。（競選辦相片）

同日下午四時半，岑浩輝在競選辦公室會見珠澳跨境工業區商會會長陳維熾、理事長盧德基、秘書長易遠階等一行。

與會者介紹珠澳跨境工業區及入駐企業的現狀，並就如何用好跨境工業區優勢，服務澳門中小微企提出建議，包括冀檢視跨工區的定位及政策，探討突破現行工業政策限制，增加商貿配套政策，完善餐飲等基礎商業配套，滿足跨工區企業多元發展及人才需求等。

岑浩輝感謝珠澳跨境工業區商會代表的意見，他認為珠澳跨境工業區面臨的發展問題需要持續研究和探討，將繼續廣泛聽取社會各界的意見。