澳門特首選舉｜首名特首非出身商界　岑浩輝司法生涯對施政啟示

第六屆澳門特首選舉今日（13日）進行投票，唯一候選人、終審法院前院長岑浩輝當選並無懸念。不過，由於他長期在司法系統工作，他承認因自身的工作性質而「與社會保持一定距離」，令社會普遍對他的認識有限。不過，被視作「十三太保」 一員的他，自言已是三代居澳門的「老澳門」又愛逛街市，以示他對澳門的有貼地的認知。《香港01》整理了岑浩輝昔日擔任終審法院院長及宣布參選後的言論，期望能讓外界對這位澳門新「舵手」有較多了解。



長期在司法系統工作，岑浩輝對澳門社會的運作模式深有感受，而秉行公平、防止利益衝突也有明確的要求。如今，他將要肩負起治理澳門特區第一責任人的職責，他如何在施政中貫徹個人理念，要拭目以待。



9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝公布政綱。（黃浩謙攝）

籌組管治班子 料稍後赴京接受任命

岑浩輝成為第六屆澳門行政長官當選人後，接下來的首要工作是著手籌組其管治班子。根據現任特首賀一誠2019年的安排，賀在當年8月底當選後，於9月10日到北京接受中央的任命令，由時任國務院總理李克強頒發，並獲國家主席習近平接見。

今年是澳門回歸廿五周年，預料岑12月20日宣誓就任儀式及回歸慶典，將有國家領導人出席。賀一誠當年便是在國家主席習近平南下澳門監誓。

現年62歲的岑浩輝生於廣東中山，1981年以中山市文科狀元的身份考入北京大學法律系，之後曾在廣州擔任執業律師。岑於1986年移居澳門，1990年以法律人才身份到葡萄牙科英布拉大學修讀語言及法律課程。1993年返回澳門，成為首批法院司法參事之一，之後長期在法院及檢察院工作。

澳門當地有「十三太保」之說，指的是九十年代內地到澳門學習和工作的專業人員，是內地栽培的治澳人才。當岑浩輝宣布將角逐特首之位後，有說法指其中一個考慮是他屬最資深的「十三太保」，到澳門的時間最長。

強調三代在澳門生活 展現葡語實力

岑浩輝在宣布參選的記者會上，承認因自身的工作性質而「與社會保持一定距離」，令外界對他的認識不多，但同時認為這也有助他日後推動改革的工作。他同時強調自己已三代在澳門生活是「老澳門」，他閒時也愛逛街市，了解民情，以顯示他不「外人」和貼地。他又展現他國際化的一面，無論是宣布參選的記者會或政綱宣講會後見記者，也不忘展示其葡語造詣，他稱在葡國留學期間，了解當地文化和生活模式，也學會飲紅酒，這個習慣也延續至今。

2003年9月的第十屆亞太區首席法官會議 ，（左起）時任本港終審法院首席法官李國能、時任最高人民法院院長肖揚及岑浩輝出席會議（澳門法院網站圖片）

1999年12月，澳門回歸，岑浩輝獲推薦出任澳門首任終審法院院長，並擔任法官委員會主席、推薦法官的獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員、澳門基本法推廣協會名譽會長。

賀一誠棄連任後 岑浩輝即表態考慮參選

直至今年8月，現任特首賀一誠以健康尚未全面恢復，從大局出發，決定放棄角逐連任。之後，隨即有傳岑浩輝擬參選，而他回應傳媒查詢時也坦言正在考慮中。幾日後，岑便依法例要求辭去終審法院院長一職，宣告投入「選戰」，提出「奮發同行 持正革新」施政理念，公開指澳門賭業一度獨大「野蠻擴張」佔資源，不利澳門發展。他仍是終審法院院長時，也曾指出澳門的獨特社會結構可能帶來的利益衝突問題、要求司法人員堅持廉潔自律。

作為澳門回歸後首任終院院長至今年8月辭職，岑浩輝在四分一世紀的終院院長任內，曾處理多宗備受矚目高官貪污案，包括2017年剛卸任的檢察院院長何超明涉貪案和前運輸工務司歐文龍的貪污案。

處理高官貪污案 斥對其他澳門官員造成損害

岑浩輝與何超明相識多年，岑曾被問及要審理何的涉貪案是否難受時，岑表明會依法、按正常案件處理，不會感到有壓力。對他而言是正常案件。最終，何超明被判處1092項罪名成立，判囚21年，且需向檢察院賠償7500多萬澳門元，並被充公1300多萬澳門元財產。

至於歐文龍案，岑浩輝宣判時直斥歐貪得無厭，公然以一本手冊記錄收受地產商賄款情況，令人震驚。岑又指歐犯罪後毫無悔意，直至被捕時才肯收手。

將澳門資源轉到自己口袋，貪污極度損害國家權威……對澳門其他官員都造成損害。 時任澳門終審法院院長岑浩輝

2008年首階段審訊結束，澳門終院判處歐文龍40項受賄罪成，判囚27年充公4億元財產。2009年2月，第二階段開審，歐被加控28項受賄、清洗黑錢及濫用職權罪名；同年4月案件審結，當中24項罪名成立，總刑期加至28年半。2012年4月，第三階段開審，歐文龍被控9項罪名，同年5月裁定9罪全部成立，總刑期加刑至29年。

岑浩輝。（澳門終審法院院長辦公室）

要求司法人員無畏無懼 盡忠職守

由他處理兩宗矚目貪污案及對歐文龍的強烈批評，反映他對貪污禍害的立場。他在2014年澳門回歸十五周年時受訪時，也表達了他對司法人員的要求。

我們特別要求司法人員面對變化巨大的社會環境，堅持廉潔自律，抵制各種誘惑、干擾和形形色色、直接或間接的壓力，做到無畏無懼、盡忠職守。 時任澳門終審法院院長岑浩輝

他及後司法年度開幕典禮致辭中，又再次強調廉潔的重要性。其中，2016年的司法年度開幕禮上：「希望法院的全體同仁注重自我修為、自覺遵守法律、堅持廉潔自律，堅決抵制各種誘惑和干擾，始終做到奉公守法、盡忠職守。」

岑浩輝：社會各種利益盤根錯節

2020年，他的司法年度演辭引起較大迴響，除了再次表達了他對司法人員管理的要求外，更觸及他對澳門法律制度和社會的一些看法，相關的論點也體現在他的參選政綱之中。

岑浩輝指澳門這樣一個充滿人情味的以華人為主體的小社會，人際關係密切、各種利益盤根錯節的社團社會，問題就非常突出（梁鵬威攝）

岑浩輝當時指，認為有必要認真審視由葡萄牙移植到澳門的法律制度，該制度根植的葡萄牙道德倫理、價值觀和文化，以至兩地的人口、土地都有巨大差異。

他舉例，公法制度中的迴避制度，是為了保證公平公正，防止利益輸送而設立的一項特定制度。根據澳門現行法律的規定，無論是行政、立法和司法運作上均設有迴避制度，雖然具體規範的內容有所不同，但均要求公職人員在行使公權力時，如果與所涉及的標的或利害關係人有一定程度的聯繫就必須迴避。這種制度在一個大的司法區域內實施，對權力機關的運作影響可能不大，違反此制度的概率也可能較細，因為地廣人多。

但在澳門這樣一個充滿人情味的以華人為主體的小社會，人際關係密切、各種利益盤根錯節的社團社會，問題就非常突出。 時任澳門終審法院院長岑浩輝

因此，他強調，在澳門這種社會特點和社會環境之下，要維護公平公正，對法律的執行必須更加嚴格，要有更高的標準。只有這樣，澳門的行政、立法和司法機關才能夠取信於民，才能夠有尊嚴並贏得尊重，公共利益和公平正義才能得到切實的維護和保障。他當時提醒法官們處世之道。

要處理好情與法的關係，要同社會保持一定的距離，避免出現可能被利用、甚至被懷疑存在司法不公的情況。 澳門終審法院院長岑浩輝

9月28日，岑浩輝公布參選下任澳門特首的政綱，列出五大方向。（黃浩謙攝）

參選政綱把提升公共治理能力和管治水平排首位

岑浩輝的參選政綱，提出五個施政方向，包括：提升公共治理能力和管治水平、加快推進經濟適度多元發展、更好融入和服務國家發展大局、完善教育科技人才體制機制、及大力保障和改善民生。而「排在首位」的提升公共治理能力和管治水平中，岑浩輝表明要推進政府自身改革，加強公共部門和公務人員管理、完善法律體系和司法制度、加強廉政建設等的倡議，與他過去受訪和司法年度發言一脈相承。

同時，澳門和香港同樣面對經濟轉型、旅客消費習慣改變及居民到內地消費帶來的衝擊，有選委曾公開指澳門的中小企已「火燒眼眉」，促岑浩輝「施以援手」。

且看岑上任後如何把其理念落實至具體政策，推動澳門政府和社會「轉型」，最終達至其政綱提出的願景：打造法治澳門、活力澳門、文化澳門、幸福澳門。