澳門特首選舉｜澳門中聯辦賀岑浩輝當選：信能團結社會奮發同行

澳門終審法院前院長岑浩輝以高票當選第六屆澳門特首後，澳門中聯辦負責人發文祝賀，又指今次選舉是按照今年一月一日生效的新修訂《行政長官選舉法》舉行的首場重要選舉，愛澳者治澳的原則得到有效落實，相信新任行政長官定能團結帶領新一屆特區政府和廣大澳門市民「奮發同行、持正革新」，澳門中聯辦將全力支持行政長官和特區政府依法施政。



10月13日，岑浩輝當選第六屆澳門特首後見記者。（廖雁雄攝）

澳門中聯辦負責人表示，澳門第六任行政長官選舉是按照今年1月1日生效的新修訂《行政長官選舉法》舉行的首場重要選舉，「愛國者治澳」原則得到有效落實，具有開創性和標誌性意義。澳門特區政府和行政長官選舉管理委員會依法有效率地組織選舉工作，候選人依法開展選舉活動，行政長官選舉委員會全體委員、澳門社會各界和廣大居民積極參與，依法行使民主權利，整個選舉過程公開、公平、公正，合法、平穩、有序，展現了團結奮進、共創未來的良好精神風貌。

發言人指，選舉圓滿順利舉行，是全面準確貫徹「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治方針，有力維護憲法和澳門《基本法》確定的澳門特別行政區憲制秩序的又一次成功實踐和生動體現，為澳門加快發展凝聚了共識，匯聚了力量。

澳門中聯辦發文恭賀岑浩輝當選澳門新一任特首（澳門中聯辦網頁）

澳門中聯辦負責人表示，根據澳門基本法及其附件一規定，行政長官由一個具有廣泛代表性的選舉委員會依法選出，由中央人民政府任命。相信新一任行政長官一定能團結帶領新一屆特別行政區政府和廣大澳門居民“奮發同行、持正革新”，在強國建設、民族復興的新征程上接續奮鬥，繼續書寫澳門特色“一國兩制”成功實踐的嶄新篇章。澳門中聯辦將一如既往地履行中央政府賦予的職責，全力支持行政長官和特別行政區政府依法施政。