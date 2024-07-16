政府邀83個油站提建議書　轉型為快速充電站或油電站　南區佔4個

南區現時有56個私人屋苑經環保署批核，透過資助計劃合共提供7400個停車位加裝電動車充電基礎設施。公共充電網絡方面，區內亦有約290個電動車公共充電器，主要集中在大型商場。



政府正推動逐步把部分加油站轉型為快速充電站或油電站。今年上半年邀請83個油站提交詳細設計建議書，有4個位於南區，涉及9個充電器，預計2025年落成。



政府邀請營運商提交油站加裝快速充電設施的詳細設計建議書。（資料圖片／Shell facebook）

政府邀請營運商提交油站加裝快速充電設施的詳細設計建議書。（資料圖片／Shell facebook）

環保署提交南區區議會今日（16日）的討論文件中指出，為進一步提升新建樓宇泊車位的充電設施數目，政府今年1月完成《香港規劃標準與準則》內有關電動車輛充電設施要求的檢討，以及更新在新發展項目的泊車位安裝電動車充電設施的要求，鼓勵新建建築物範圍內的所有私家車、電單車及輕型貨車停車位（室內或室外）應全面提供電動車中速充電器。

南區56屋苑共提供7400個充電停車位

「EV屋苑充電易資助計劃」是在新建及現有私人樓宇及屋苑的停車位，裝設充電基礎設施。南區透過該計劃下，有56個私人屋苑的申請已獲環保署批核，為其停車場合資格停車位加裝電動車充電基礎設施，共涉及約7,400個停車位。

政府鼓勵更廣泛使用電動車，電動車首次登記稅寬減安排將獲延長至2026年3月。（資料圖片／余俊亮攝）

290個公共充電停車位分布多個大型商場

公共充電網絡方面，南區現有約290個電動車公共充電器，主要集中在Landmark South、香港仔停車場、赤柱廣場及數碼港等地點。

政府去年底起，逐步將現有政府停車場電動車充電服務市場化，預計會有更多私人停車場加裝充電器，提供收費充電服務。

南區4個油站涉9個充電器 料明年落成

在推動部分加油站轉型為快速充電站或油電站方面，政府去年11月發信邀請營運商提交油站加裝快速充電設施的建議，一共收到有關99個油站的初步建議書，政府於今年3月及6月發信邀請其中83個油站提交詳細設計建議書，當中位於南區的油站佔4個，牽涉9個充電器，預計於2025年落成。

政府邀請營運商提交油站加裝快速充電設施的詳細設計建議書。（資料圖片／Shell facebook）

環保署表示，實際的落成數量及時間則視乎各政府部門，例如消防處、機電署及運輸署等的審批結果，及電力公司額外供電的可行性。該署以涉及敏感商業資料為由，未能提供建議的地點。

鴨脷洲利民道加設25個路旁泊車位

運輸署提交的文件就提及泊車位，表示正計劃於鴨脷洲利民道加設約25個路旁泊車位，及於悅海街加設約30個電單車泊車位。署方會就有關建議，透過南區民政事務處進行地區諮詢。

▼2021年11月24日 運輸署介紹海盛拼圖型泊車系統▼



為了提供更多泊車位和更有效運用空間，署方又要求負責部門在發展項目規劃階段時，考慮採用自動泊車系統的可行性。此外，當政府為新短期租約停車場招標、及就現有短期租約停車場重新招標時，亦會研究在這些短期租約停車場採用自動泊車系統的可行性。