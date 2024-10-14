樂䶖科技｜議員質疑產品未獲廣泛應用　社署：研善用資金與產品

政府推廣應用樂齡科技，2018年撥款10億元設立創科應用基金，截至今年8月批出合共7.5億元，並再額外注資10億元。不過，有立法會議員質疑部分項目，未獲廣泛應用或並不持續。社會福利署助理署長梁綺莉回應稱，會繼續思考如何優化整個基金運用，及善用已購入的產品。



樂齡科技產品旨在便利長者日常生活。（資料圖片）

選舉委員會界別議員譚岳衡今日（14日）在立法會福利事務委員會會議上稱，沒有得到使用的產品，政府是否能夠合理地進行跟進或回收？新思維社會福利界議員狄志遠表明，很擔心錢繼續用，用完之後落空，又指日前才有報道指，老人院藥物管理出現很多問題，究竟樂齡科技是否有效地令院舍藥物管理做得好。另一名有社工背景的議員林素蔚表示，政府資助使用社區券的合資格體弱長者，向認可服務單位租用生活輔助用品、步行或位置轉移輔助用品及沐浴或如廁輔助用品。措施至今年8月，有約500長者人次使用服務，質疑數字偏低的原因。

勞工及福利局副局長何啟明則指，項目資助約2000個服務單位購置或租用超過2.1萬件科技產品。 社會福利署助理署長梁綺莉表示，會繼續思考如何優化整個基金運用，包括之前買了產品用了一段時間，是否可以給其他單位用。比較常見、正在使用的科技產品，包括量度生命體徵佩戴式的感應器，有可以訓練認知、互動遊戲智能投影機，智能防遊走系統、離床感應系統，另外亦有用於職業治療、物理治療的評估工具等。

社署助理署長（安老服務）甄麗明回應林素蔚的質疑時則解釋，每個個案經社署評估後，會與長者訂立個人照顧計劃，包括生活上應使用哪些產品，她認同未來可進一步加強推廣有關計劃。

田北辰關注善用科技的同時如何保護長者（何夏怡攝）

實政圓桌立法會議員田北辰則關注隨著科技進步帶來便利的同時，亦出現不少問題如網上詐騙等。田續說，今年上半年有19,897宗詐騙案，當中逾6成涉及網上騙案，形容騙徒手法層出不窮，因此及時教導長者如何識破、避免騙案是十分重要。

何啟明回應表示，當局與警方過去推廣不少措施，幫助長者去防止受騙，當中推出「防騙視伏APP」，如發現該來電或網站有潛在詐騙或網絡安全風險，會即時發出警示，提醒用戶切勿墮入陷阱。