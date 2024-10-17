施政報告2024｜兩個香港？市民烽煙多問劏房　答問會無議員關注

【施政報告2024/施政報告/李家超/劏房/簡樸房】新鮮出爐的施政報告，規管劏房成為焦點之一，皆因最新提出「簡樸房」概念，為合規劏房登記，面積至少8平方米，必須有窗和廁所。行政長官李家超今早（17日）連跑兩場為施政報告解說，他先出席電台聯播「烽煙」節目，統計共14名市民發問，三分一人關注劏房規管、置業難等房屋問題。



不過，之後的立法會特首答問會，共14名議員發問，沒議員提問劏房或房屋問題。當中，12名議員發言開首先讚揚施政報告或特首，之後再提出問題。議員關注的議題各式各樣，有建議推廣DSE帶動考試旅遊；工業旅遊會否考慮列入旅遊熱點；北部都會區面如何吸引私人力量更願意參與等。



10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

14名議員中有12位甫發言多謝特首、認同施政報告

發言的14位議員，有12位發言時表示多謝李家超接納意見、認同施政報告等，選委界譚岳衡則於反被特首提問後，表示多謝特首，而新思維狄志遠則提出憂慮。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，勞聯周小松發問。（黃浩謙攝）

勞聯立法會議員周小松：「首先我多謝行政長官在施政報告中採納我們勞聯多項建議......」

民建聯立法會議員劉國勳：「認同施政報告主題...另外我們都感謝特首，接納我們民建聯的意見......」

民建聯立法會議員郭玲麗：「感謝政府聆聽市民聲音，採納民建聯很多建議......」

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，選委界譚岳衡發問。（黃浩謙攝）

選委界立法會議員譚岳衡則被特首反問後，表示多謝特首提問。

自由黨立法會議員邵家輝：「感謝特首採納很多自由黨的建議......」

A4聯盟立法會議員林素蔚：「感謝特首在施政報告聽取很多意見......」

經民聯立法會議員吳永嘉：「多謝特首接納經民聯六、七十項建議......」

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

金融服務界立法會議員李惟宏：「感謝行政長官在施政報告提出多項支持香港國際金融中心發展的措施......」

選委界立法會議員周文港：「教育界師生、家長都非常感謝、肯定你的遠見及支持......」

A4聯盟立法會議員楊永杰：「多謝特首接納A4聯盟多項建議，今次施政報告聽民意接地氣......」

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，新民黨何敬康發問。（黃浩謙攝）

民建聯立法會議員顏汶羽：「感謝行政長官、勞福局、人才辦、入境處過去兩年在搶人才方面的努力......」

工聯會立法會議員吳秋北：「工聯會非常歡迎施政報告從善於流，吸納不少工聯會的意見......」

新民黨立法會議員何敬康：「好高興見到施政報告提及加強精英運動員及教練發展，是體育界鼓舞的消息......」

10月17日，李家超出席《施政報告》電台聯播節目。（資料圖片/盧翊銘攝）

14名市民「烽煙」 三分一人關注劏房等房屋問題

至於早上的電台聯播「烽煙」節目，統計共14名市民發問，約三分一人關注劏房規管、置業難等房屋問題。13名市民直接向特首反映訴求和提問，1人發言開首表達讚賞，「特首，我覺得呢次處理劏房非常之好，不過唔好忘記劏房早期都起咗作用」，之後建議李家超除了加建公屋，應認真考慮舊區重建：改變下香港。