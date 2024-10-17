施政報告答問會｜議員憂社會缺包容　李家超：尖銳不滿意見歡迎講

【施政報告2024/施政報告/李家超/劏房】行政長官李家超今早（17日）到立法會出席《施政報告答問會》。外界預料今年內政府會交代為低收入人士代供強積金的安排，有議員關注今年施政報告未有觸及，冀承諾如期推行。李家超表示，代供強積金「應該係上屆政府提出」，勞福局正做研究，他回去會與勞福局「傾下」。



《香港01》直播答問會。



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10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

李家超重提改革沒有完結時

特首李家超開場發言表示，今年施政報告繼續貫徹國家主席習近平七一講話的四點希望，貫徹落實三中全會精神，發揮一國兩制制度優勢，鞏固提升三大中心地位，將香港建設成高端人才集聚高地。他表示上任兩年多政府持續推動改革，不同範疇都有成效，重提改革沒有完結時。他表示施政報告吸納不少議員意見，施政報告融合了民間智慧及政府謀劃，共同為社會建未來。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，勞聯周小松發問。（黃浩謙攝）

代供強積金未交代 李家超：上屆政府提出 與勞福局「傾下」

勞聯周小松率先發問，提到為低收入人士代供強積金的安排，稱政府曾表示積金易平台明年全面運作後，將落實相關安排，政府曾回覆表示正研究細節，但施政報告未有觸及，冀有明確的落實方案和承諾如期推行。

李家超回應說周小松提及的有關事情，「應該係上屆政府提出，呢個我知道勞福局做緊研究」，相信局方聽到聲音，他回去會與勞福局「傾下」。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，民建聯劉國勳發問。（黃浩謙攝）

被追問北部都會區推行情況 李家超：公務員樂於提升效率

民建聯劉國勳關注要北部都會區收成期以及發展局各個部門的實際執行情況，以及三個片區試點位置，如何吸引私人力量參與。

李家超表示審批設計部門已經成立專責小組推動北部都會區，形容每個公務員都希望服務市民，制度要不斷優化。他明白社會對公務員的工作態度有不同要求，「但公道說一句，最近起世界競爭排名港府第三，香港公務員也希望做到更好。相信磨合會越來愈好，公務員也樂於提升效率。」

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

他又表示，北部都會區推出片區，將由發展局交代技術方面的內容。他說北部都會區是長遠規劃，長達10至20年，要考慮納入市場力量。他指，合作模式方面，片區性質和大小決定模式的選擇，技術方面，發展局在記招會交代，但頂層設計方面就是靈活多變，納入市場力量。李家超指，北都合作屬於「耐性資金」，不是追求短暫回報。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

DSE帶動考試旅遊？李家超：若「男有心女有意」可與其他地區合作

民建聯選委界立法會議員郭玲麗表示，司長領導成立教育科技人才委員會是新突破，現時打造教育樞紐集中專上教育，但認為DSE都可以成為重要一環，可以帶動考試旅遊與留學香港。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

李家超指多元化推動人才集聚高地要分階段做，認同DSE認受性，形容「本質是優質」。他表示，如果很多人讀DSE課程進入大學，就要參考國際教育如何推動，例如一帶一路國家的學生希望考DSE，但當地沒有教育體系，故需要時間建立。他認為可以與其他地區建立教育體系合作，只要「男有心女有意」便會事半功倍，新的教育科技人才委員會都可以討論。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，選委界譚岳衡發問。（黃浩謙攝）

譚岳衡關注養老金融措施 李家超：退休金融產品未夠多

向來以普通話發言的選委界譚岳衡，以廣東話向李家超發問，他說香港老年化，人均壽命全球第一，養老生活質素要有更高的要求，包括養老金融的需求，香港養老金融是金融也是民生問題，問及有關方向有何新措施。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

李家超先感謝譚以廣東話發言，他說政府注重養老，養老金融重要，但很多時希望務實做實事，就忘記其他配套，特別健康長者的配套，報告提及成立銀髮經濟顧問小組，工作包括養老的財務安排等，現存退休金融產品推廣未夠，亦可能未有多發掘，委員會會從需求方面發掘，認為金融業界可多提意見。

譚再提出建議，他認為可提高中青年強積金供款上限和擴大提供強積金保障回報的產品，發展跨境養老金融配套，鼓勵機構發展銀髮經濟項目等，幫助市民老有所養。李家超感謝譚的意見，報告匯合民間智慧和政府的謀劃，形容譚的意見代表智慧和謀劃，認為社會有共識就能照顧各需求。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

一簽多行超過八城市？李家超：冀盡快瓜熟蒂落

自由黨邵家輝關注近期香港經濟疲弱，零售挑戰巨大，一簽多行的試點是指8個城市，還是有更多城市，如何盡快爭取中央進一步放寬。

李家超表示，充分體會到有些行業面對很多挑戰，在走出疫情後，港府研究很多措施幫助中小企及零售，亦感謝中央提供渠道給香港反映意見。他再次感謝中央各部委認真推進措施，以攻堅克難的精神幫忙解決香港需求。李家超表示，港府和中央溝通希望是實事求是，要講得出做得到，因此很多探討的內容不適合公開，希望盡快瓜熟蒂落。不過，他說一簽一行的城市希望是交通最方便、和香港交往最多的城市。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

跨專科門診涵蓋哪些專科？李家超：交醫務衞生局交代

A4聯盟立法會議員林素蔚稱，留意到施政報告優化專科門診分流以及轉介，包括設立跨專科綜合門診，免卻多重轉介，問及跨專科門診涵蓋哪些專科。

李家超指，醫療方面每年資源支持非常龐大，需要在有限資源處理全部公營服務。他表示，可能同一病人看泌尿科、心臟科、腎科，如果有一個專科可照顧其他專科界別，就可以跨其他科照顧這宗個案，實際會交給醫務衞生局交代。

他了解會涉及跨專科平台，如果病人到不同專科看診，會研究如何跨專科不需要逐個看診，如何優化落實就會在一系列的記者會交代。他表示資源永遠有限，決定醫療服務增量增加病人受益、受效率，就要有新機制，更希望公私營合作更暢順，與大灣區合作例如將市民更受惠，又符合香港標準的服務擴容。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，經民聯吳永嘉發問。（黃浩謙攝）

工業旅遊會否列入熱點？李家超：生促局點解工業旅遊你唔推廣？

經民聯吳永嘉說政府將成立工作組跨部門發掘旅遊熱點，香港的工業故事充分體現獅子山奮鬥精神，工業界亦準備就諸，包括以落地玻璃圍住生產線以介紹工業流程，問及工業旅遊會否列入旅遊熱點。

李家超回應說施政報告除成立旅遊熱點工作組，亦會公布旅遊發展藍圖，背後思考是任何體系建設要強化統籌，但勿忘記應有的責任（ownership of the problem），司長、副司長如有需要會參與統籌，他相信每個局長盡心盡力、各司其職，要求每局長獨當一面，旅遊發展藍圖責任在文體旅局，工作組只是助力加速和附助，有突破做法也需要新思想匯聚民間力量，由政務司副司長卓永興成工作組組長適合，因為有18區專員最了解當區的吸引力，也相信卓會聽取意見，希望匯合智慧和謀劃發掘香港最具代表性的景點。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

對於工業旅遊，他憶述多年前去過日本看機械人裝車，印象深刻，認同工業旅遊吸引力。他又說自身就要求變，「唔係要左邊人改革，右邊人改革」，要自己將一件一件實事辦出來，他大讚生產力促進局做得非常好，需要多做宣傳， 「好嘅野唔話俾人聽，你唔做宣傳，點解工業旅遊你唔推廣？」，若需要政府配合要提出來，形容「今天我們就要起動」。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

香港黃金期貨推動力不足 李家超：從低點到高點需要長時間

金融服務界李惟宏關注多項支持金融中心發展措施，業界很鼓舞，香港做黃金期貨有長歷史，但業界有人認為推動力度不足，詢問政府未來如何更好發揮業界潛力，為中國建設金融強國作出貢獻。

李家超表示，以前不做、做得不夠是無政策，現在有了政策，就要動起來、活起來、做起來。金融及貿易中心可推動實金倉庫帶動企業活動，現時香港倉庫實金150噸，但有國家是500噸，香港要急起直追。李家超又表示，現在香港是要全力拼實力，所以要有制度創新、方向創新，最重要是方向正確。

他續指，除了黃金實金，還有貿易，重視建設大宗商品交易生態圈，雖然很遙遠、需要時間建立，但現時有機遇，已有國際商戶表明在港建立有色金屬倉庫。李家超稱，從低點到高點需要長時間，香港用5至10年做到大宗商品市場是重要目標。他又說，貿易、金融、航運是三者相輔相成，今次施政報告有充分謀劃。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

專上學院收生不足 李家超：與內地單位探討簽注要求

選委界立法會議員周文港指，施政報告提出建設香港成為專上教育樞紐，希望不要遺漏基層學生及專上學院，指出教育局正修訂專上學院條例，認為要多支持，又指少子化令DSE考試人數減少。

李家超回應指，不要妄自菲薄，但都不要自滿都重要，昨日都有新公佈——香港是最自由的經濟體，都有增加自信心，又指教育界人士功不可沒。他表示要幫助學生進入專上教育機會，要確保私人教育機構教育水准符合社會標準，第320章《專上學院條例》就是定標準保持金漆招牌，但並非不支持專上學院，認為標準定得清楚都是支持的一種，因為學院不需要自行摸索。

收生不足方面，他指要推廣，內地學生來港都有簽注要求，都會與內地單位探討，瓜熟蒂落的時候會告知大家，希望共同努力。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

楊永杰倡設「啟德辦」 李家超：若每事設委員會 可能有50個委員會

九龍中、A4聯盟楊永杰說報告對啟德有不少的著墨，包括綠色集體運輸系統提早三年落實等，對啟德以至東九龍核心商業區發展好重要，他說有關工作涉及多個部門，問及會否成立「啟德辦」，以發揮啟德盛事、文創統籌作用。

李家超回應說每局日日都做統籌工作，例如動植物公園猴子死亡事情，都由文體旅局統籌不同部門處理，「如果每件事都要成立委員會，可能有50個委員會，責任在於局方。」他又說政府的工作組有別於委員會，工作組多數以結果為目標、行動型；委員會是策略性、部署性，而施政報告是行動型的，希望盡快追求結果。

他說東九龍是精彩的地區，綠色集體運輸系統提早三年落實說明公務員攻堅克難的精神，感謝同事的努力，啟德體育園是重要工程，政務司司長已擔任相關工作組組長，讓地標性的啟德體育園發揮最大的功能，令香港有一個新高峰的重要地標，議員若有任何改進的環節可向政府反映。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，新思維狄志遠發問。（黃浩謙攝）

狄志遠憂社會缺包容 李家超：尖銳意見你每日都講 歡迎你講

新思維立法會議員狄志遠引述有學者指社會制度對國家繁榮很重要，包容性制度是持續繁榮基石，內容包括促進大多數人參與經濟活動、公民發言權、保障財產及法治權等。但現時香港貧富差距越來越大，不少市民缺乏歸屬感，詢問李家超會否擔心缺乏包容性的社會，會影響經濟發展。

李家超表示，施政報告指出關愛共榮社會是目標，需要每一個人參與，有不同看法很正常，有不同意見就討論，政府也願意聽，對於任何尖銳問題尖銳，會一一解答。「有啲全善意告誡，有啲係尖銳批評，最後有啲都變成施政報告措施。」他稱，香港一直開放有包容性，是世界最自由經濟體，就是說有合理充分法律保障，「正正就是有最大自由」。

李家超又說，每日都聽到反對意見和很多尖銳批評，便在政策上改動，但不會透露是聽了誰的意見而做。他稱，經常聽到狄志遠對於政府有尖銳性意見，「你每日都講，歡迎你講」，並表示感謝及肯定，「有差異才有進步」。李家超又稱，辯易生智，求同存異，希望大家互相提意見，在愛國者治港原則之下做更多建設性項目，有批評是正常的。

內地跨境匯款來港置業困難 李家超：要研究

民建聯立法會議員顏汶羽指，留人才都要考慮，不少高才表示內地跨境匯款來港置業有困難，促與內地溝通研究指定渠道匯款來港置業。

李家超指重視留人才，就業、落地生根事宜都有持續研究，跨境匯款是一個努力的方向，但涉及不同要素，內部要研究，相信內地有關單位都要研究。

工聯會關注緩解勞動力減少措施 李家超：永遠可以再做多啲

工聯會吳秋北說工聯會關注香港發展和勞動力的關係，現時香港勞動人口有減少和老化的趨勢，問及政府的措施能否緩解勞動力減少問題的作用。

李家超說勞動人口、青年勞動力下降是香港人口老化的現象，好的角度看，香港的醫療系統不錯，老齡化也帶出整體勞工有老齡化問題，針對這個結構性問題有長期短期的問題，短期需要留意勞動力和生產力的關係，需要輸入外勞應付目前短缺，長遠重視本地勞工優先，政策重點培訓本地人才，故提出改革僱員再培訓局，「永遠都可以再做多啲」，希望聽取更多意見。

他又希望整體香港經濟長遠發展得好，技術的配合亦重要，有技能的人可以容易轉變工作，施政理念是技術優先，將整個勞動力強起來。

球隊租場困難 李家超：望體育總會檢討有改革細節

新民黨何敬康關注有不少球隊在租場有困難，難以培訓青年梯隊，未來在體育基本設施和場地分配上有何對策。

李家超表示，政府整體投放體育的資源很多，更加重視資源能否達到最好效果。他稱今次施政報告針對體育總會的整體架構檢討，很快會公佈結果，文體旅局後續會商討如何盡善盡美。多年來體育業在政府加大投入，並在各界有心人士的推動下獲得成果，但資源再多投放也有限，要再創高峰，體系建設要做得更好。他稱總會管制、如何推動是很重要的，要重視體育體系的健康建設，希望檢討報告有體育方面的改革細節。

李家超：改革要張弛有道

李家超總結發言指，感謝議員重視新一份施政報告及改革主題，多謝議員熱烈提問，他說世界處於百年未有的大變局，香港處於關鍵轉型期，港澳辦主任夏寶龍指出希望香港積極穩妥推進各領域改革。

他表示，改革為了治理提升結果提升，不是為改而改，只求推倒重來是忘記改革目的，要明白立甚麼、破甚麼，要張弛有道、拿捏得當。他表示，改革是政府責任亦是社會要參與及推進，行政主導及愛國者原則雙適用，要求他人改革更重要從自身開始，自我識變應變求變，希望立法會充分討論後得到議員支持。