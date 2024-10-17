施政報告｜何時落實為低收入僱員供強積金？　特首：上屆政府決定

【施政報告2024/施政報告/施政報告懶人包】行政長官李家超今早（17日）出席立法會施政報告答問會時，被勞聯議員周小松指施政報告已提出明年完成修例落實強積金「全自由行」，追問當局何時兌現為低收入僱員供強積金的承諾。李家超則回應指他知道為低收入僱員供強積金是上屆政府的決定，現時勞工及福利局仍就此事研究中。



10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

林鄭月娥承諾為低收入僱員代供強積金

2020年，時任行政長官林鄭月娥宣佈多項勞工新措施，包括建議為獲豁免強制性公積金供款的低收入僱員和自僱人士代供5%強積金，約20萬名月入少於7,100元的人士受惠，預計當強積金管理局於2024年推出「積金易」中央電子平台後實行。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

周小松今日指，昨日公布的施政報告提出明年內完成修訂落實強積金「全自由行」所需的法例，讓強積金「全自由行」，可於積金易平台全面運作後盡快實行，故他想了解政府何時會落實為低收入僱員供強積金。

李家超只是簡單回應指，他知道是上屆政府的決定，勞工及福利局仍在研究中。而2020年時，李家超為上屆政府的保安局局長。

10月17日，《施政報告答問會》，周小松追問何時落實為低收入僱員共強積金。（黃浩謙攝）

周小松在答問會後只表示，特首的說法是正確的。他本人去年3月曾在立法會提出口頭質詢，政府承諾會在「積金易」平台全面運作後，落實為因低收入而獲豁免作強積金供款的僱員和自僱人士代供強積金的措施。周小松表示，積金易平台應該在下年尾全面運作，但現時代供強積金未見相關進展，故才就此提問。

至於李家超今日的回應，他會否擔心政府最終「走數」？周表示不擔心，因為早有承諾。

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