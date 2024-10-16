施政報告2024｜行會兩醫生稱減烈酒稅取得平衡　林正財：相當聰明

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超發表新一份《施政報告》，200元以上的烈酒稅率由100%減至10%。行政會議兩名醫生成員林正財及高永文，均表示減稅措施取得平衡。



葉劉淑儀表示，現時並沒有科學證據證明喝酒有害健康，健康亦取決於天氣、體重控制、溫度等因素。（歐嘉樂攝）

行政會議召集人葉劉淑儀表示，現時並沒有科學證據證明喝酒有害健康，健康亦取決於天氣、體重控制、溫度等因素。

行政會議兩名醫生均認為減烈酒稅取得平衡。林正財認為，減烈酒稅以200元為界線的安排「相當聰明」，既守護市民健康，亦讓香港經濟持續發展。他指200元以下的酒沒有變化，代表有飲酒的普羅大眾沒受影響，而高價烈酒減稅可促進高端烈酒貿易。

林正財認為，減烈酒稅以200元為界線的安排「相當聰明」，既守護市民健康，亦讓香港經濟持續發展。（歐嘉樂攝）

高永文：要做更多公眾教育 讓市民明白酒精有害

另一外醫生高永文認為，減烈酒稅措施是取得平衡，而政府未來要做更多公眾教育，讓市民明白酒精始終有害，「我們有很多食物，不只酒精」，要平衡飲食確保身體健康。