施政報告2024｜$200以上烈酒稅100%減至10%　飲酒6招減負擔防傷肝

2024年施政報告出爐，減烈酒稅就在爭議聲中誕生，即日（16日）起$200以上烈酒稅，由100%降至10%。醫護界普遍認為這措施即變相鼓勵市民飲酒，容易造成身體負擔，加重香港醫療壓力。其實，無論飲什麼酒，最重要適可而止。究竟每日不宜飲超過多少？如何可以避免酒醉或酒後不適？



據台灣衛福部國民飲食建議，男性每日不宜飲用超過2杯、女性不宜超過1杯酒，相等於於40c.c.白蘭地或30c.c威士忌（luwadlin bosman＠unsplash）

飲酒過量，對肝臟最大傷害。因為酒精進入體內會產生代謝物，需由肝臟來解毒。長期喝酒過多，會傷害肝細胞外，嚴重的話，會導致肝硬化，甚至肝癌。據台灣衛福部國民飲食建議，以每杯酒精10克為基準，男性每日不宜飲用超過2杯、女性不宜超過1杯，1杯酒的分量約：

~啤酒330c.c.

~紅白葡萄酒120c.c.

~清酒100c.c.

~白蘭地40c.c.

~威士忌30c.c.

~高粱26c.c.



肝硬化｜長期飲酒易肝硬化肝癌！傷肝3壞習慣1個以為健康其實最錯

減酒稅｜營養師健康喝酒6大貼士

台灣營養師Angela曾在Instagram分享，怎樣飲酒可減低對身體的傷害，不易致肥。

健康喝酒貼士1：選濃度低、醣分少

盡量少選雞尾酒、調味酒、甜酒等，改選原味啤酒、不太甜的紅酒、標榜零醣質的酒，或燒酒、威士忌、伏特加、琴酒等蒸餾酒。

若晚上會聚餐喝酒，當天的早餐、午餐宜吃較清淡，預留一些熱量空間給酒精。（allen rad＠unsplash）

健康喝酒貼士2：減澱粉攝取 製造熱量赤字

若晚上會聚餐喝酒，當天的早餐、午餐宜吃較清淡的食物、減少攝取澱粉質等。甚至之前可以做點運動，為身體預留一些熱量空間給酒精。

健康喝酒貼士3：選對配菜、下酒菜

佐酒小吃也很重要，伴酒多選滷水或烤的食物，應同時配搭蔬菜類小菜，有助吸附油脂、穩定血糖；又或選些黏滑類食物墊胃，如秋葵、海帶芽、海帶、髮菜等，因這些食物能有效保護胃黏膜，減低酒精的傷害。秋葵營養｜護肝抗氧化降血糖 2種做法促身體吸收原條或切粒好？

佐酒小菜可選些黏滑類食物墊胃，如秋葵，有效保護胃黏膜，減低酒精的傷害。（VCG）

健康飲酒｜秋葵送酒護胃水果促酒精代謝 營養師6招健康飲唔易肥

健康喝酒貼士4：酒前先吃蛋白質

蛋白質食物能延緩酒精吸收，也可提升飽足感，減少進食高熱量食物。

健康喝酒貼士5：補充維他命B雜

喝酒前先補充維他命B雜，有助肝臟代謝酒精。維他命B6功效｜防失眠抗焦慮7功效 B6副作用/食物/攝取量/幾時食

健康喝酒貼士6：酒後多喝水

酒精利尿，易致身體脫水，因此要多補充水分，水也是最好的解酒劑。此外，酒後也可吃點水果，讓果糖幫助加速酒精代謝。

水是最好的解酒劑。（envato）

減宿醉｜紓緩不適6大食物

一時開心飲大咗，換來宿醉的種種症狀，如頭痛、頭脹、頭暈、疲倦、脫水、肌肉酸痛及心跳加快等。此外，由於酒精會刺激腸胃，導致胃酸分泌增加，傷害胃黏膜，影響消化，故酒醉後容易噁心、嘔吐或腹瀉。

酒精除了會令身體水分流失，還會消耗體內的維他命和礦物質，因此，台灣腸胃科醫生鄭泓志曾在網上表示，建議減宿醉可透過進食以下6種食物，紓緩不適。

雞蛋營養豐富，原來對解宿醉也有幫助。（vcg）

減宿醉食物1：雞蛋

雞蛋含豐富的蛋白質、維他命B雜，能幫助修復胃黏膜損傷，並分解成胺基酸，促進肝臟解毒、代謝酒精。而代謝酒精的過程中，維他命B1、維他命B2和葉酸等B群維他命會被大量消耗，因此適當補充也可以幫助解酒。【蛋食譜大全】2秒炒蛋、不敗溏心蛋、溫泉蛋、蒸水蛋、水波蛋...

減宿醉食物2：燕麥

燕麥是富含蛋白質，膳食纖維、維他命B6、鈣、鐵和β-葡聚糖的食物，有助於緩解酒精引起的胃部不適，並能促進消化系統恢復正常功能。

減宿醉食物3：香蕉

喝酒容易令身體流失電解質，造成脫水問題，而香蕉富含鉀、鎂、色胺酸、澱粉且容易消化，可迅速補充鉀、鎂離子平衡電解質。長壽飲食｜82歲烹飪專家秘方：香蕉加1物防便秘抗疲勞！健康3配搭

香蕉可迅速補充酒後流失的鉀、鎂離子，平衡電解質。（Pixabay）

減宿醉食物4：薑茶

薑具消炎、鎮痛作用，薑茶可促進血液循環，減輕酒精引起的頭痛、消化不良，改善噁心、嘔吐等症狀。

薑茶促進血液循環，可減輕酒精引起的頭痛、噁心、嘔吐等症狀。（photo AC）

減宿醉食物5：清雞湯

雞湯富含維他命、礦物質和蛋白質，不但可為身體補充水分、電解質，溫熱的湯還可暖胃，紓緩胃痛。

減宿醉食物6：水

水有助稀釋胃酸，減少胃黏膜的刺激，從而改善噁心、嘔吐、頭痛等症狀。防止疲勞和乾燥等不適感。

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