曾俊華憶出街常被認錯做「孫公」　因一事多年不澄清｜政壇諸事町

財政司前司長曾俊華今日（ 27 日 ）悼念日前逝世的教育局前局長孫明揚，與「孫公」在政府合作多年，曾俊華形容對方正義，非常有誠信，更憶起不時被市民認錯做「孫公」，笑言「有可能我係同孫公都係同屬二撇雞之故喇」，不過他說從來不會刻意澄清，因為「孫公」在大多數市民眼中是一個好官，「對我嚟講，都係一種榮譽嚟嘅。」



人稱「孫公」的教育局前局長孫明揚，10月22日逝世，享年80歲。（資料圖片）

曾俊華在Facebook表示，別離從來不容易，但如今自己都已經步入與離別碰頭愈來愈多的年紀。前幾天，收到資深同事「孫公」孫明揚過身的消息，心裡面不其然想起相處的種種回憶。他說自己雖然八十年代初加入政府，但要到回歸後才有機會與「孫公」共事。

曾俊華在Facebook上載與孫明揚的合照，稱應是在一個房屋及規劃地政局記者招待會上拍攝的。（曾俊華Facebook）

回歸後，曾俊華由倫敦返港，兩年後調任海關關長，時任特首董建華提出要他出任規劃地政局局長，不過這個崗位「未坐暖」之際，董建華又改組，取消原有的規劃地政局，與房屋局合併，成為新的房屋及規劃地政局，當時這個新政策局的局長就是「孫公」，而他則與梁展文分別出任這個新局的兩位常任秘書長。

2002至2007年間孫明揚出任房屋及規劃地政局局長。（政府圖片）

「呢次係我第一次跟孫公緊密合作，我哋幾乎每個星期都會見面，商討政策事務」—— 曾俊華說「孫公」正是在這段時間，推出多項穩定樓市的「孫九招」。後來，曾俊華離開政府，久不久都會跟「孫公」飯聚輕鬆聊天。

我喺呢個崗位雖然只係做咗一年左右，但就體會到孫公被封為「拆彈專家」，擅於解決棘手難題嘅功力，但係令我更加敬重佢嘅，係佢為人正義，非常有誠信。 財政司前司長曾俊華

曾俊華說離開政府後，出行都是坐公共交通工具，久不久就會有市民走過來說：「你係唔係孫明揚呀？」，他笑言「有可能我係同孫公都係同屬二撇雞之故喇」，但他說自己從來不會刻意澄清，大多只是笑著回應一句：「早晨！」、「你好！」。

曾俊華相信在大多數市民眼中都會認為「孫公」是一個好官。（資料圖片）

他認為由此可見，不少市民都很熟悉「孫公」，相信在大多數市民眼中都會認為「孫公」是一個好官，而這個對「孫公」與他家人而言相信是最大安慰。