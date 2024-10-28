高才通｜陸頌雄質疑搵工不積極：你無理由搞「求職旅遊經濟」啩？

撰文：何夏怡
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立法會人力事務委員會今日（28日）討論引入人才等議題。勞聯勞工界議員周小松關注輸入人才「超標」衝擊本地就業市場，工聯會陸頌雄更直言「人才似水，水太多浸死植物」，要求了解來港人才求職情況，「會唔會搵工都唔係咁積極呀，你無理由諗住搞個『求職旅遊經濟』啩？」勞工及福利局局長孫玉菡表示，來港人才中有相當部分屬年收入至少250萬元的「A類」高才，他們來港開設業務，不僅不會「搶飯碗」，更會創造就業職位。

10月28日，立法會人力事務委員會開會，出席的包括勞工及福利局局長孫玉菡。（立法會直播截圖）

輸入人才「搶飯碗」？孫玉菡：高才來港開設業務創造就業

政府2022年底推出高才通計劃後，至今各類人才計劃有約16萬名人才攜同家人來港，遠超「三年合共引入10.5萬名人才」的目標，其中8.1萬人獲批「高才通計劃」。「對香港真係多多益善？」—— 立法會勞工界議員周小松質疑本港有否足夠中高層崗位吸納人才，會否衝擊本地畢業生就業。

10月28日，立法會人力事務委員會開會。（立法會直播截圖）

孫玉菡則指，調查顯示經「高才通計劃」來港人才帶動香港GDP1.2%，對經濟發展有重要作用，且本港失業率長期維持3%，證明勞工市場仍有欠缺。他又指，不少「高才通計劃」中的A類高才（即每年收入至少250萬元），到港開公司或拓展業務，創造職位，反而有益本地就業。

2028年缺6萬名技工　孫玉菡：無得唔搞

孫玉菡又以技工缺口為例指出引入人才的迫切性，稱2028年本港將欠缺6萬名技工，短期內引入技工「無得唔搞」，不過未來三年配額是1萬左右，確保本地年青人就業優先，「本地人是主力，希望更多投入技術工種」。

10月28日，立法會人力事務委員會開會，出席的包括工聯會陸頌雄。（立法會直播截圖）

陸頌雄：人才似水，水太多浸死植物

高才話題持續引發討論。陸頌雄坦言「人才似水，水太多浸死植物」，指「高才通計劃」的B類人才「門檻不高又無限制」，即持有全日制學士學位及至少3年工作經驗，當局應了解他們求職狀況，為本港帶來多少職位或投資，「會唔會搵工都唔係咁積極呀，你無理由諗住搞個『求職旅遊經濟』啩？政府咁有趣諗法」孫玉菡回應，計劃起步不久，未來會提供更多資訊，包括帶來多少職位，讓大家可以了解更多來港人才帶來的經濟效益。

10月28日，立法會人力事務委員會開會，出席的包括實政圓桌田北辰。（立法會直播截圖）

田北辰促強制採用「安全智慧工地」：咁低能都做唔到？

會上，亦討論建築工地職安事故頻發，施政報告提出推動建築工程採用「安全智慧工地」系統。實政圓桌立法會議員田北辰指，創業及科技基金已有資助，惟當局並未強制採用系統，質疑當局「到底係咪有心推動」。他續指，系統並非高科技的閉路電視感應器，但當局仍未要求工地安裝，「咁低能嘅裝置都做唔到，我都幾遺憾」。

10月28日，立法會人力事務委員會開會，出席的包括勞工及福利局局長孫玉菡。（立法會直播截圖）

孫玉菡表示，政府向來重視職業安全，尤其是建築工地，不僅有培訓、巡查，亦運用科技保障安全，「但係咪所有事都要強制？」並指資助計劃由發展局負責，勞工署負責安全規則。田北辰持續追問為何不強制，局方僅回應會再與發展局討論。

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