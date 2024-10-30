林筱魯稱吸納人才措施、收緊富戶政策　或推高私樓租金超19年水平

《施政報告》提出多項房屋政策，立法會議員林筱魯接受電台節目訪問時質疑，政府提出收緊富戶政策和「吸納人才」等措施，但缺乏對市場單位流轉和房屋供應量細則的評估，或將私樓租金推至新高，有機會超越2019年的水平。



林筱魯認為新政推出令人口進行流轉，直接影響租務市場的表現，政府缺乏有關方面的評估及檢討。（黃浩謙攝）

林筱魯接受電話訪問時表示，新房屋政策推出令市場單位流轉，第一政府有意收緊富戶政策，卻沒有交代目標人數，富戶離開公屋體系後會轉租私樓；第二則是政府推動一系列「吸人才」措施，為香港引入16萬家庭來港，同時亦會增加私樓租賃市場的壓力，導致推高私樓市場租金，「風險其實唔低，過往3年來講個租金不斷上升，我自己估計好快會超越19年個高峰」，認為政府缺乏全面核心的檢討。

林筱魯指劏房屬出租單位的一種，指因取締3萬劣質劏房而重新流入租務市場的租戶亦會影響市場表現；而流入私樓租務市場、有一定財力的持份者亦不會選擇租住劏房，「如果佢哋要求一個500幾尺單位，咁可能（會出現）1個（單位）換3個劏房（的情況）」，但政府對這種房屋類型的兌換問題同樣缺乏相關推算。

至於未來10年的房屋供應目標定約44萬個單位，林筱魯認為《長策》中的最後未來5年，每年平均提供3萬單位是一件好事。但他指出，現今香港的發展大方向是促進大灣區融合，短居或是長住的流動人口對單位供應都有大需求，他認為相關數字「係相當保守」。

至於要如何處理如此龐大的需求量，林筱魯指，政府需要思考位於北部都會區的部分創科產業會否為專才員工提供居所，此外，學生宿舍的建造速度是否夠快，不過政府對此「隻字不提」。

林筱魯認為公屋／綠置居與其他資助出售單位的6：4比例供應「方向清晰，但發展步伐太慢」，未能及時回應市民置業需求。他解釋，選擇何處土地起樓，整個過程需要5、6年，但未來5年的單位供應已經過政府撥款定好，「新供應（單位）真係10年8載之後先落地」。

商業地皮需求低 應審慎規劃土地用途

市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目，僅獲長實入標，但昨日最終流標。林筱魯指，長實失敗的原因，是標書不符合土地發展要求，沒有其他額外問題。而為何只有長實一家投標，他認為目前九龍東土地供應相當充裕，市場氣氛只能算是平穩，因此發展商亦缺乏進取心態；另一方面，林筱魯認為發展建造業板塊的銀根收緊，難要求市場有熱烈反應。

林筱魯表示，推出發展項目除了需要考量市況及銀根等因素之外，他指早前同樣流標的觀塘重建項目本身需要投入龐大資金，發展商會因而審慎考慮。此外，觀塘項目的土地用途為發展商業房地產，包括建造酒店、寫字樓、零售及商場等，他指，現時全球對此類建築的需求均下跌，如果政府的規劃定位一成不變，他亦「難以感到樂觀」。