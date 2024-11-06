盛事基金｜17項活動共資助1.98億　未公開流行文化活動獲批1500萬

政府的「文化藝術盛事基金」共批准了17個項目，涉及1.98億元，而當中有一項未公布的流行文化活動，已獲批1,500萬元，等於巴塞爾藝術展和金庸展的獲批資助額。



新民黨立法會議員葉劉淑儀問道，盛事基金成立至今的資助情況。文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應指，盛事基金在2022、2023及2024年分別接到兩宗、25宗及44宗申請，截至2024年10月，共批准了17個項目。

截至2024年10月，盛事基金批准資助項目。

未公開流行文化活動 獲批資助額等同巴塞爾藝術展

文體旅局列出該17個項目的獲批資助額，金額最低的是「浦契尼《杜蘭朵》」，有70萬元，而獲批最高1,500萬元資助的項目共有8個，包括2023年和2024年的巴塞爾藝術展香港展會、「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」、「俠之大者 － 金庸百年誕辰紀念‧江湖盛滙」、ComplexCon等。這些項目實際資助額，仍有待活動完結並提交報告後才決定。

其中有一個獲批1,500萬元資助的項目並未公開，文體旅局僅表示為「一個流行文化活動」，並註解說「詳情將容後公布，以配合主辦機構的宣傳計劃」。

MIRROR去年舉行巡迴演唱會。（資料圖片）

多個項目參與者 約一半為訪港旅客

文體旅局表示，上述有15個項目已經完成，共吸引超過476萬人參與，超額完成目標。局方舉例，「ComplexCon香港2024」吸引超過3.2萬人參與，當中55%為訪港旅客，「2024年巴塞爾藝術展香港展會」吸引80,400名訪客，亦有接近一半為旅客。

此外，文體旅局指這些項目對香港文化藝術有不可量化的價值，例如「Art Central 2024」為香港本地年輕藝術家提供平台創作大型裝置藝術作品，金庸展的雕塑展將會到內地及海外進行巡迴展覽。