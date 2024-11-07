政府資助逾400社工考察韶關　孫玉菡：確保看到韶關最好一面

社福界「心連心大行動」今日（7日）率400多名社工坐高鐵赴韶關交流，送行的勞工及福利局局長孫玉菡表示，希望社福界透過交流團，觀察國家在養老、育幼、助弱及殘疾復康的發展，促進兩地互訪。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）為香港萬千社工看祖國——「心連心」韶關高鐵交流團啓動禮主禮。（政府新聞處）

孫玉菡說，今次有400多名社工參加交流團，相信業界不少人本身生活日夜顛倒，早起不是挑戰，更笑言「包起整輛高鐵」。他感謝中聯辦、心連心、港鐵、中國鐵路及中旅社「玉成其事」。

勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）為香港萬千社工看祖國——「心連心」韶關高鐵交流團啓動禮主禮。（政府新聞處）

他冀交流團社福界人士抱着交流心態，實地看看國家發展，包括養老、育幼、助弱及殘疾復康等方面，形容今次韶關市非常熱情，齊集最高領導，確保讓交流團看到最真實及最好的一面，既有業務參觀，亦能體驗韶關獨有文化。他寄語社工要「多認識朋友」，促進香港與韶關互訪。

勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）為香港萬千社工看祖國——「心連心」韶關高鐵交流團啓動禮主禮。（政府新聞處）

至於活動基金來源，孫玉菡說是由政府透過專項基金撥款，「政府出錢、心連心出力，大家則出心、出時間、出熱情」。他預祝交流團成功。