佛教徒福音！大灣區航空舟山線首航 副局廖振新偕善信赴「聖地」
撰文：潘耀昇
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大灣區航空香港至浙江舟山的新航線今早（7日）首航，日後前往舟山無須經寧波市，航程大約2小時15分，更省時。運輸及物流局副局長廖振新和政治助理陳閱川偕一批善信赴「佛教聖地」，廖振新讚新航線富有商務、旅遊及文化價值，樂見同行的佛教貴賓取道前往普陀山朝聖，形容航線別具意義。
大灣區航空舟山線首航 毋須經寧波往「佛教聖地」
廖振新和陳閱川乘搭首班直航客機，到舟山普陀山機場出席首航典禮。一行人到埗後獲舟山市政府、大灣區航空、舟山市機場，及東海航空等領導歡迎。廖振新致辭時說，感謝並期望大灣區航空再接再厲，積極拓展更多航點，期待兩地持續合作推動「航連舟港、港通世界」，為兩地發展創造更多可能性。
舟山市位於浙江省東北部，市內共計有1,390個海島，其中普陀山為中國四大佛教名山之一，為觀音菩薩的道場，被譽為「海天佛國」、「南海聖境」，相信舟山直航開通後，是佛教徒的福音，毋須再飛往鄰近的寧波市，再輾轉前往舟山朝聖。
來往舟山航班 每周3班
香港往舟山
周一：15:05出發
周四：09:35出發
周六：15:05出發
舟山往香港：
周一：18:10出發
周四：12:40出發
周六：18:10出發
三跑將啟用 鞏固香港國際航空樞紐地位
他又提到本月28日啟用的香港國際機場三跑道系統，稱屆時機場的客貨運容量大為提升，能開拓更多國內及國際新航線，有利鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。
廖振新出席首航典禮後，展開一連兩天的職務訪問，將會參觀舟山港集裝箱智慧碼頭營運情況，以及到訪寧波參觀無人機應用場景，考察當地低空經濟發展。
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