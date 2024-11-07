無正面回應美領事稱「香港要作改變」　張國鈞：無消息分享

律政司今日（7日）首次舉辦粵港澳大灣區律師交流酒會，副司長張國鈞會後見記者時表示，大灣區律師平台組織將盡快落實成立，以凝聚粵港澳大灣區律師的專業力量，加強溝通和能力建設，更好地發揮粵港澳大灣區律師的獨特優勢，以貢獻大灣區高質量發展。



早前美國駐港澳總領事梅儒瑞指港美雙方如要建立更好關係，需要香港在某些方面作出改變，包括改變「政治犯」待遇。被問及看法，張國鈞無正面回應，僅稱「至於你提的問題，今日無消息同大家分享」。



張國鈞表示，目前有超過480名港澳律師獲發粵港澳律師執業證。（何夏怡攝）

超過480名港澳律師獲發粵港澳律師執業證

新一份《施政報告》指出要成立大灣區律師平台組織，張國鈞交待進程時表示，平台組織以港、即澳大灣區律師為主體，並發揮三大作用，包括更有系統地推進大灣區律師的培訓和專業交流、建立和發展大灣區律師的隊伍、打造和推廣大灣區律師的品牌，助力國家涉外法治建設 。

張國鈞表示，目前有超過480名港澳律師獲發粵港澳律師執業證，期望在構建平台組織的細節敲定後，盡快落實成立。

交流酒會滙聚逾百名內地、澳門和香港法律界人士，包括廣東省律師協會、大灣區內地九市律師協會、澳門律師公會，以及香港法律專業團體的代表、大灣區律師以及立法會議員等，共商推動大灣區法治建設的工作。

美國總統當選人川普於2024年11月1日出席在密西根州舉行的競選集會。（Reuters）

無正面回應美領事「香港要作出改變」的觀點

美國駐港澳總領事梅儒瑞昨日見記者表示，港美雙方如要建立更好關係，需要香港在某些方面作出改變，包括改變黎智英和初選47人案等「政治犯」的待遇。被問及如何看待梅儒瑞的看法，張國鈞表示：「至於你提的問題，今日無消息同大家分享」。

張國鈞早前表示，擔心英美操控香港法庭。現時美國總統選舉已有結果，共和黨候選人特朗普將再度入主白宮，被問及美方會否增加對香港法庭的壓力，以及港府應如何應對，張國鈞稱，對外國大選情況不作進一步評論，但無論如何，律政司以及司法機構人員恪守法治、盡力履職，「相信不論外面發生甚麼事，都會不偏不倚履行職責」。