陳祖恒支持夏寶龍座談會發言　倡工商界融入國家主動覓機遇

國務院港澳辦主任夏寶龍南下深圳，昨日（8日）召開香港工商界人士座談會。有份出席座談會的生產力局主席、工總常務副主席陳祖恒指，對夏寶龍的講話深表認同及支持，稱他和業界將繼續將愛國精神化作更多實際行動，為中國式現代化建設添磚加瓦。陳今日（9日）出席電台節目表示，過去香港發揮好中介人角色，及後要融入國家發展大局及看清發展方向，同時認為工商業要主動出擊、尋找新機遇。他又表明認同及支持夏寶龍的發言。



行會成員、經民聯副主席林健鋒在節目中表示，工商界要發揮影響力，對外解說香港情況，又指歐美市場仍然重要，不可以因為特朗普當選總統就放棄。他表示香港商界要做好與美國的聯繫，總商會打算明年拜訪美國，亦形容香港是中國企業走向國際的加強劑。



陳祖恒（左）（黃浩謙攝）

陳祖恒昨日出席香港工商界人士座談會，後發文表示對夏寶龍在會上的講話深表認同及支持，指香港工商界是國家改革開放進程中的貢獻者、先行者及受益者。此外，他表示紡織及製衣界未來將進一步發揮行業深厚的發展底蘊、豐富「走出去」經驗及國內國際商貿連繫，繼續主動對接國家戰略，以實際行動培育經濟增長新動能、面向海外講好香港故事。他在會上發言談到如何助力國家貫徹改革發展新質生產力、全面深化對外開放、推進灣區協同發展，以及提升香港核心優勢等議題，並提出具體建議。

工商界要主動貢獻香港 將國家、香港品牌帶出國際

夏寶龍昨日指香港工商界和企業家是推動經濟發展的主力軍。陳祖恒今日在節目中表示，工商業界要負起責任主動貢獻香港，形容如工商界做好，則等同98%的中小企做得好，料可帶動很多就業。他又指，要繼續拓展國際網絡，將國家、香港產品及品牌帶出國際，亦指出很多國家、城市注重官商合作，譬如香港大家族在歷史中有很大貢獻。

林健鋒則指，息口走勢對香港企業亦有幫助，工商界要支持國家發展，同時要認清工作單位性質令香港穩定發展，要有責任擔當，呼籲「唔好剩係得個講字、唔係剩係投訴」，要拿出具體方案做實體行動。

林健鋒（廖雁雄攝）

對中美貿易轉機感樂觀 香港亦要加快經濟發展步伐

對於特朗普競選美國總統時，曾指出要大幅增加對中國貨品關稅。林健鋒指，特朗普本身強調貿易保護主義及美國優先，做事進擊、強硬，但他對中美貿易轉機比較樂觀。

他解釋指，地緣政治下無論美國誰人擔任總統對華政策都差不多，但特朗普始終商界出身，都有聽商界意見，身邊很多人在內地及香港都有投資，直言「生意講財」，認為如果對中美雙方有利的議題有討論空間，期待特朗普展示互惠共贏的領導風範。此外，他指港人做事靈活，會見招拆招，但都要要加快發展經濟改革步伐；特區亦要做好兩手準備，倘若美國令本港企業經營環境變差，都可考慮加強對企業的支持。