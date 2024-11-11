李家超：商界是香港發展的貢獻者　不只做評論員

港澳辦主任夏寶龍上周會見工商界，表明他們是推動經濟主力軍，要求以實際行動詮釋愛國愛港情懷。有份出席會面的行政長官李家超今日（11日）表示，香港準確識變、科學應變、主動求變，並直言商界人士不只是香港發展的受惠者，更是貢獻者，呼籲他們「不只是做評論員」，要坐言起行，積極把握變革良機。



11月11日，灼見名家舉行周年論壇暨十周年慶典，出席的包括行政長官李家超。（何夏怡攝）

香港要敢於變革、掌握先機

灼見名家舉行周年論壇暨十周年慶典，以「國際大變局 香港新征程」為主題。李家超致辭時指，謀大事必先觀大事，形容現時全球地緣局勢波譎雲詭，經濟全球化逆流，貿易保護主義盛行，國際關係經歷巨大變化，世界正處於百年未有之大變局。他呼籲要透過現象看本質，香港要敢於變革、掌握先機。

11月11日，灼見名家舉行周年論壇暨十周年慶典，出席的包括行政長官李家超。（周令知攝）

李家超說，全球南方崛起，在維護公平正義方面，發揮重要作用，是世界大變局的鮮明標誌。中國建國75周年偉大飛躍，成為世界第二大經濟體、貨物貿易第一大國、製造業第一大國等，科技創新實力雄厚，在國際的影響力舉足輕重。他續指，香港在「一國兩制」之下，擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，國家的支持是香港繁榮穩定的重要基石與力量。

11月11日，灼見名家舉行周年論壇暨十周年慶典，出席的包括行政長官李家超。（周令知攝）

李家超列舉香港優勢，包括低稅率、被評為「最自由經濟體」，基礎建設位於世界前列，國際金融中心、投資管理全球第一等，反映香港作為外放型經濟體，在「一國兩制」優勢下力爭上游，面對的機遇大於挑戰。「我們必須看清方向，準確識變、科學應變、主動求變。」

11月11日，灼見名家舉行周年論壇暨十周年慶典，出席的包括行政長官李家超。（周令知攝）

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

再引述夏寶龍觀點 李家超籲商界「不只做評論員」

李家超再次引述夏寶龍的觀點，並提出三個2025年香港著重發展的方向。

第一，是讓愛國愛港的力量，用實際行動共同建設香港，確保香港發揮制度優勢，確保長期繁榮穩定。

11月11日，灼見名家舉行周年論壇暨十周年慶典，出席的包括行政長官李家超。（周令知攝）

第二，是準確識變、科學應變、主動求變，鞏固固有優勢的同時發掘新增長點。李家超說，商界是香港發展的參與者與受益者，更應是貢獻者，「不只是做評論員，香港每一個行業都應該坐言起行，積極把握變革良機」。

11月11日，灼見名家舉行周年論壇暨十周年慶典，出席的包括行政長官李家超。（周令知攝）

第三，是擴闊全球網絡，在世界說好香港故事，令海內外機構企業以及準備在港投資的人士，準確認識香港的真實情況。