分析夏寶龍談話　姚志勝：倚港興業、投資新產業新業態是重中之重

中央港澳辦、國務院港澳辦上周五（8日）在深圳舉辦2024年香港工商界人士座談會。全國政協常委姚志勝認為：「倚港興業」，投資新產業新業態是重中之重。工商界在這方面的作用無可替代。而夏在講話中強調「香港工商界和企業家是推動經濟發展的主力軍」，「主力軍」3個字具有極重分量，顯示中央對工商界保持香港繁榮穩定、助力國家現代化建設寄予厚望。



此外，他指值得留意的是與會者發言主要是講自己，也有向中央提建議，沒有對特區政府的工作評頭論足。在他看來，應該是組織者的特意安排，除了是為保證座談會聚焦主題，更體現了中央對李家超特首領導的特區政府工作的尊重、信任、肯定和支持。姚又預期，中央各部門在研究各項惠港措施，相信恢復深圳「一簽多行」及擴大「一周一行」至廣東省等安排，很快會適時推出。



11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

新華社發稿透露夏寶龍提出的六點希望



（1）要堅持以港爲家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；

（2）積極探索新産業新業態，培育經濟增長新動能；

（3）堅定支持特區政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間；

（4）堅守企業社會責任，爲增進民生福祉多作貢獻；

（5）堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；

（6）主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

六點希望表達中央的希望 對香港發展有啟示意義

姚志勝今日在（11日）在《明報》撰文指，夏寶龍開宗明義要求深入學習貫徹習主席給本港寧波幫重要回信精神，正確認識「三個發展」即自身發展、香港發展、國家發展的關係，以實際行動詮釋愛國愛港，並就工商界推動香港經濟發展提出六點希望。其中，倚港興業、投資新產業新業態是重中之重。工商界在這方面的作用無可替代。

▼11月8日 本港部分商界人士到深圳出席夏寶龍主持的座談會 ▼



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他說，沒有工商界投資興業，就不可能有香港的新質生產力發展，也談不上由治及興，所以中央特別重視。今次座談會重點話題，就是要求與會者報告自己企業和機構在助力國家全面深化改革、擴大高水平對外開放、促進香港由治及興進程中，更好發揮作用方面的思考、謀劃和行動。其他希望還包括堅定支持特區政府落實長遠發展規劃、堅守企業社會責任、堅定愛國護港、主動對接國家戰略等。

姚志勝認為，這六點希望，既清楚表達了中央的殷切希望，也對香港工商界的發展有重要指導和啟示意義。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

此外，他指夏主任在講話中強調「香港工商界和企業家是推動經濟發展的主力軍」。「主力軍」3個字具有極重分量，顯示中央對工商界保持香港繁榮穩定、助力國家現代化建設寄予厚望。當前香港迎來拼經濟、謀發展的關鍵階段，香港工商界角色更重要、責任更重大。同時，也要看到，香港當前內外環境發生了深刻變化，尤其是作為高度國際化的金融中心，面對國際地緣政治複雜化、貿易保護主義抬頭、美國大選結果帶來新的不穩定因素，風險和挑戰難免會增加。中央理解香港商界這方面的關注。港澳辦在這個關鍵節點主辦香港工商界人士座談會，有現實的針對性和必要性。

據他解，夏主任在座談會上不僅重申中央將堅定不移支持香港發展，還主動問與會者有什麼範疇需中央增加支持。這顯示中央非常積極關心如何支持香港，各部門也在持續研究挺港惠港政策。相信各界期待的恢復深圳「一簽多行」及擴大「一周一行」至廣東省等安排，很快會適時推出。

在深圳一整天的座談會結束後，李家超（左）和夏寶龍（右）談笑甚歡地離開會場（黃浩謙攝）

最後，姚志勝指還有個情况值得留意：與會者的發言主要是講自己，也有向中央提建議，但都沒有對特區政府的工作評頭論足，更沒有提什麼要求建議。在筆者看來，這不會是與會者的共同默契，而應該是組織者的特意安排。這種安排除了是為保證座談會聚焦主題，更是體現了中央對李家超特首領導的特區政府工作的尊重、信任、肯定和支持。