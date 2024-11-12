盧金榮引述夏寶龍：香港港口與大灣區聯合成港口群　做大航運物流

港澳辦主任夏寶龍上周五（8日）在深圳與本港工商界座談會，夏寶龍向與會者指一定要繼續在「港」字上做文章，建造好陸、海、空三個「港」。有份出席座談會的廠商會會長盧金榮今日（12日）在電台節目引述夏寶龍，指香港的港口不能單打獨鬥，需與大灣區聯合成港口群，做大航運、物流等產業。



全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗在電台節目指，夏寶龍講話鼓勵本港各界包括政府及商界要共同努力，雙方要加強溝通，海事方面可加強高端服務產業，另外可發掘新航線等。



盧金榮。（廠商會提供圖片/資料圖片）

要與大灣區聯合成港口群

盧金榮在節目中表示，會上曾提及香港「八大中心」的定位，以及要大力發展創科。他引述夏寶龍指，香港港口不能單打獨鬥，要多與內地港口合作，做大航運、物流，與大灣區聯合成港口群。盧認為，香港可發展高增值運輸物流服務，例如提供冷鏈物流技術。

團結香港基金研究員區浩馳在同一節目對夏寶龍講話表示認同，認為本港要加快旅遊業態升級，指現時本港旅遊高度集中在維港兩岸，但香港有很長的海岸線，其實有豐富的海岸旅遊資源可發揮。

譚耀宗。(港專提供圖片/資料圖片)

譚耀宗：加強海事高端服務產業 政府要與商界加強溝通

全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗表示，有時商界想做得更多，但政府可能未夠配合，舉例指部分申請會遇到不必要地被拖長時間、逐個部門去審核，認為政府和商界要加強溝通，政府應該體諒商界做生意困難及盡量配合商界，以增強商界信心。

在海事方面，譚耀宗建議在保險、融資及海事法高端服務做更多。另外他表示香港有潛力發掘更多新航線，做好航空樞紐。至於旅遊方面，他認為可加強宣傳、做好接待，令遊客來港願意多留一兩天。