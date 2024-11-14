民研：李家超民望微升至50.8分 五大政策範疇表現均較去年底下跌
撰文：馮子健
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香港民意研究所於11月以隨機電話抽樣成功訪問了669名香港居民，顯示特首李家超最新評分為50.8分，較10月16日的調查輕微上升0.3分。有12%受訪者給予0分。
根據調查結果，李家超的最新支持率為55%，反對率為34%。其民望淨值為正21個百分點，與十月份數字相同。
對特區政府最新滿意率為39% 不滿率為45%
調查顯示，李家超的最新評分為50.8分，較上月結果輕微上升0.3分。政府民望方面，特區政府的最新滿意率為39%，不滿率為45%，滿意率淨值為負6個百分點，比九9月份數字上升4個百分點。而平均量值為2.8分，即整體上接近「一半半」。
處理與中央政府關係表現最佳
調查亦包括市民對特區政府5項具體政策範疇的最新滿意程度，包括處理與中央政府關係、維護人權自由表現、改善民生表現、推行民主步伐、維持經濟繁榮表現。
五項具體政策範疇之中，處理與中央政府關係表現最佳，最新滿意淨值為正25個百分點。其次為維護人權自由，滿意淨值錄得0個百分點。改善民生、推行民主步伐和維持經濟繁榮的滿意淨值則分別為負12、負17及負22個百分點。然而除了維護人權自由滿意率較2023年12月調查跌9個百分點，其他4項均下跌雙位數百份點，即顯著下跌。
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