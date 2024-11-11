拆局｜夏寶龍「動員大會」三大啟示　工商界如何「富而有責」？

港澳辦主任夏寶龍一年內兩次南下廣泛會見工商界，傳達的中央指示愈見直白，由今年二月要求商界以實際行動貢獻香港及國家，到今天呼籲商界要倚港興業，以港為家，並要有社會責任多貢獻。《香港01》疏理夏寶龍講話以及與會者透露的會面內容，一文看清重點。



▼11月8日，夏寶龍主持「2024年香港工商界人士座談會」▼



11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

夏寶龍南下見商界三大重點

上周五（8日）港澳辦主任夏寶龍南下深圳主持座談會，直接向29名香港工商界人士表達中央最新看法，當晚新華社扼要報道會面重點，事隔兩天港澳辦披露夏寶龍詳細講話內容，《香港01》結合與會者透露會面內容，有三大重點。

▼11月8日，夏寶龍主持「2024年香港工商界人士座談會」▼



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重點一：推動經濟發展主力軍

香港「四大家族」在內的29名工商界代表，獲邀出席座談會，包括長和系創辦人李嘉誠兒子李澤楷、新鴻基地產主席郭炳聯、恒基兆業地產主席李家傑、新世界發展行政總裁馬紹祥創辦人。「四大家族」投資香港多年，掌握香港經濟命脈，本身對香港發展很有影響力。

夏寶龍兩度以「推動經濟發展的主力軍」形容香港工商界，直白地提醒他們要勇於擔當、挺身而出，堅定對香港和國家發展的信心，以「實際行動」詮釋愛國愛港，共同建設美好香港，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用，同時著商界認清事實 —— 「國家發展好，香港發展好，工商界和企業家事業就能發展更好。」李家超說得更白，呼籲工商界、企業家不要只當「評論家、旁觀者」，而是貢獻者。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

夏寶龍同時呼籲學習祖籍寧波的香港企業家。所指的就是包陪慶、曹其鏞等人，他們獲國家主席習近平讚揚爲家鄉建設和國家發展貢獻力量，用實際行動詮釋了薪火相傳的愛國心、桑梓情。政界分析中央想呼籲香港企業家幫助香港參與國家深化改革，勉勵港商繼續努力傳承，爲中國式現代化建設添磚加瓦。

▼ 11月8日 29名香港工商界人士到深圳見夏寶龍 ▼



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重點二：倚港興業 堅守社會責任

消息指，各個出席的商會和企業代表，須發言8分鐘交代推動香港更好發展的實際行動，並提出建議，最後才由夏寶龍總結發言。會上，企業與商會代表各自簡介有份推動社會公益的項目，據了解有商會提到斥資贊助維港國慶煙花、舉辦論壇和組織赴內地交流活動。有集團代表則提到發展啟德體育園，不只為了賺錢，而是希望為社會做點事。

顯然，夏寶龍逗留近八小時馬拉松式開會，不只聽取香港企業家的貢獻，而是反映中央重視商界未來貢獻香港社會的行動，亦希望商界明白要有所交代，有異於夏寶龍今年二月訪港時會見商界兩、三個小時下達中央的期許。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

貢獻香港的「實際行動」，亦體現在企業的定位。夏寶龍提醒商界 —— 堅持以港為家、倚港興業。外界相信夏寶龍期望商界對香港投下的信心一票，有人解讀為須反映在香港的投資項目上，不能口惠實不至。

夏寶龍同時列出對工商界的六項要求：

（一）需要「大家」鞏固住、提升好香港傳統優勢；

（二）需要「大家」開拓創新，積極探索新產業、新業態；

（三）需要「大家」堅定支持特區政府，共同推進長遠發展規劃，拓展發展新空間；

（四）需要「大家」堅守企業社會責任，為增進民生福祉多貢獻等；

（五）需要「大家」堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；

（六）需要「大家」主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（黃浩謙攝）

重點三：忌「一招鮮、吃遍天」

中央過去多次呼籲香港要「改革」，連新一份《施政報告》也出現41次「改革」字眼，今次座談會「改革」亦成為重點。夏寶龍以俗语「一招鮮、吃遍天」提醒香港不能吃老本，必須銳意改革，並要求特區政府以更大決心、更實舉措、更強執行力推進各領域改革，鞏固提升香港傳統優勢之外，亦要探索開拓發展新賽道。

其中，夏寶龍明言一定要繼續在「港」字上做文章，建設好陸、海、空三個「港」。有與會者透露，夏寶龍會上提到港口對香港很重要，不要因為港口名次有變而受影響，強調香港要「抱著港口」，直言「香港沒有港口，就不是香港」，未來應與內地互補。

除了港口要做好，創科亦是夏寶龍提出的發展方向。他說香港要加大創科資源投入，壯大創科產業規模。旅遊亦是重中之重，他表明要想方設法加快旅遊業態升級，用好香港1,180公里海岸線和263個島嶼，發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。

有與會者透露，夏寶龍同時鼓勵工商界支持政府長遠規劃，包括北部都會區及交椅洲人工島，呼籲工商界在造地階段參與顧問研究，投標時籌集資源。

夏寶龍一年內兩度南下廣泛會晤香港商界代表。（歐嘉樂攝）

夏寶龍一年內兩次南下廣泛會見本港工商界，由下達「以實際行動詮釋愛國愛港」的期望，到今次「動員大會」要求商界逐一交代未來貢獻的計劃，而非坐而論道，商界的「實際行動」實踐如何，有待觀察。