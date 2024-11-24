田北辰係「瀕危動物」？　扮小丑魚宣傳保育被點錯相｜政壇諸事町

實政圓桌立法會議員田北辰昨日（23日）起一連兩日在元朗舉辦「毛辰辰寵物及保育嘉年華」，向街坊宣傳保護瀕危動物的意識。田北辰更扮成一條「小丑魚」，與小朋友、老友記玩遊戲辨認瀕危動物，怎料有小朋友直指「田北辰小丑魚」是瀕危物種，他形容自己哭笑不得。



11月23日至24日，實政圓桌立法會議員田北辰在元朗舉辦「毛辰辰寵物及保育嘉年華」。（田北辰Facebook相片）

「毛辰辰寵物及保育嘉年華」在元朗朗藝徑舉行，一向愛扮鬼扮馬的田北辰，繼聖誕節試過扮聖誕樹，今次嘉年華又有新打扮，變身成為一條「小丑魚」，與街坊玩遊戲，宣傳香港動物保育。

11月23日至24日，實政圓桌立法會議員田北辰在元朗舉辦「毛辰辰寵物及保育嘉年華」。（田北辰Facebook相片）

11月23日至24日，實政圓桌立法會議員田北辰在元朗舉辦「毛辰辰寵物及保育嘉年華」。（田北辰Facebook相片）

田北辰形容自己全場到處「游」，其中在一個動物保育的攤位遊戲，小朋友要揀選正確的瀕危動物，包括有鎚頭鯊、珊瑚、還有香港原生的蠑螈，田北辰這條「小丑魚」站在一旁，卻被小朋友看中了，「真係有街坊小朋友揀咗我係其中一樣瀕危動物喎！我睇到真係哭笑不得……」

11月23日至24日，實政圓桌立法會議員田北辰在元朗舉辦「毛辰辰寵物及保育嘉年華」。（田北辰Facebook相片）

田北辰解釋今次舉辦攤位遊戲、親子寵物保育工作坊，是因為香港地理、氣候環境都非常適合很多不同種類的動物生活棲息，當中包括瀕危甚至極危品種，希望提高市民對動物，尤其是香港原生物種的保育意識，以及對其他受保護動物的認知。他形容很多街坊不用提示都懂答問題，預先準備的小禮物很快便送完。

11月23日至24日，實政圓桌立法會議員田北辰在元朗舉辦「毛辰辰寵物及保育嘉年華」。（田北辰Facebook相片）

他說近年香港市道不太好，「動物經濟」絕對「有得諗」，宣揚野生動物保育之餘，推動本地消費和旅遊業，希望周六、日吸引更多市民留港消費，慢慢搞旺市道 。