林鄭行維園家鄉市集零消費　沒回應任內通過垃圾徵費掀爭議

維園一連五日舉行橫跨六四的家鄉市集，前行政長官林鄭月娥今天（2日）逛市集，又向檔主了解生意，觀賞武術表演。林鄭被問到任內通過的垃圾徵費掀起爭議，最終政策三度押後，落實無期，環境局應否訂立具體實施日期，以及官員需否問責，林鄭均未有回應。



林鄭行維園家鄉市集零消費

林鄭月娥下午2時許到維園的同鄉社團家鄉市集嘉年華，籌委會代表向她介紹市集，她與攤檔商戶打招呼和試食，並觀賞武術表演，不少市民拍照圍觀，場面墟冚。林鄭要在多名工作人員開路下遊覽，先後走訪香港廣東社團總會、香港湖北社團總會等同鄉社團攤位，並向檔主了解銷售額。

其後，林鄭到售賣低糖芝麻酥、水磨年糕等小食的香港浙江省同鄉會聯合會攤檔，了解售賣食物種類，並與同鄉祖籍浙江舟山的市民合照。她被問到會否消費購物時說，「嚟睇下有咩買」，前後逗留約半個小時離開，並沒有消費。

沒回應任內通過垃圾徵費掀爭議

垃圾徵費在林鄭月娥政府任期內通過，曾經形容是香港減廢工作的重要里程碑的她，被問到現屆政府三度押後垃圾徵費，環境局應否設立推行限期，以及是否有官員需要問責，林鄭月娥都沒有回應。