李家超晤佛山市委書記唐屹峰 稱兩地將保持緊密合作
撰文：蕭通
出版：更新：
行政長官李家超周一（25日）率商界訪問大灣區，除出席在廣州舉行、由廣東省與特區政府合辦的「粵港深化經貿投資合作交流會」，當晚也轉抵佛山，與佛山市委書記唐屹峰會面。
李家超表示，佛山製造業基礎雄厚，擁有完善的生產線和生產鏈，香港則在金融、商貿和專業服務等方面擁有豐富經驗，以及具備基礎研發能力和國際化的優勢。香港會繼續與佛山保持緊密的合作關係，攜手把握粵港澳大灣區發展所帶來的機遇。
李家超一行同日曾出席粵港深化經貿投資合作交流會，見證兩地企業簽署多達126項、總值超過1,000億元人民幣的合約。在轉往佛山前，並出席由廣東省人民政府所設的歡迎晚宴，就進一步深化粵港合作，共同推動粵港澳大灣區的高質量發展交流意見。
李家超會於周二（26日）早上返港。政務司司長陳國基將率領代表團繼續在佛山、廣州和東莞的訪問行程。
鄭雁雄：香港政治生態變化 飽經磨難終於有「中國香港」的樣子特首率商界考察團大合照曝光 「純官」女鄭志雯亮相 未見李澤楷李家超率香港商界訪問大灣區 消息：大地產商巨頭隨團視察人工智能超算中心 李家超：全方位策略完善創科生態圈香港人工智能科普培訓基地成立 與院校合作預計每年培訓千名青年