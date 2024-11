美國降對華旅遊警示　維持涉港評級和內容　特區政府斥極其拙劣

北京政府釋放美籍華商李凱、美籍港人梁成運,以及德州商人Mark Swidan後,美國下調公民前往中國的旅遊警示,從第三級「重新考慮是否前往」降至第二級「提高警惕」,香港仍列為第二級「提高警惕」不變,澳門亦維持第三級「重新考慮是否前往」。



特區政府今日(28日)晚上表示,強烈反對和譴責美國以旅遊警示「卑劣抹黑香港特區」。



美國政府昨日(27日)下調前往中國的旅遊警示,提到美國公民前往中港澳三地的話要注意的事項。香港方面,美國政府續指「由於當地法律任意執行,前往香港時請格外小心」。(Exercise increased caution when traveling to the Hong Kong Special Administrative Region (SAR) due to the arbitrary enforcement of local laws.)

美國維持了對香港的警示內容,指《香港國安法》和《維護國家安全條例》的罪行定義模糊,適用於香港境內的外國人和香港境外的個人,包括美國公民。

11月27日美國下降赴華旅遊警示,而往香港的旅遊警示和內容則維持不變。(美國政府網頁)

特區政府發言人表示,《香港國安法》和其他所有相關法律所規管的活動,是外國和境外勢力利用香港進行危害國家安全的行為,與正常的交往活動有明顯區別。發言人強調,國安相關法律就罪行有具體清晰界定,不會令包括旅客在內的任何人誤墮法網。

發言人斥美國操弄其旅遊警示制度成為政治工具,營造所有來港的旅客皆會被視為危害國家安全之徒的假象,意圖影響人員正常往來,做法別有用心,極其拙劣和不負責任。

特區政府嚴正促請美國認清事實,立刻停止抹黑或妄議香港特區落實情況。