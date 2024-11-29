一簽多行｜入境處長巡管制站指示口岸做好準備　海關確保清關暢通

經國務院批准，中國出入境管理局決定，12月1日起深圳市實施旅遊「一簽多行」，深圳市戶籍居民和居住證持有人，在一年內可不限次數往來香港、每次在香港逗留不超過七天。入境處處長郭俊峯今日（29日）到羅湖及落馬洲支線管制站巡視，並指示各口岸做好準備工作，提供更便捷的出入境服務。



海關助理關長（邊境及港口）黃蕙荃亦率領代表團，到深圳與當地海關代表進行會議，討論兩地如何配合恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注政策。海關表示，將靈活調配人手，實時監控及通報各口岸的情況，適時作出應變及部署，以確保清關服務暢通運作。



現時深圳只容許戶籍居民申請「一周一行」簽注到香港。恢復「一簽多行」後，估計合資格申請的深圳居民將增至過千萬。

入境處處長郭俊峯巡視羅湖及落馬洲支線管制站

入境處表示，處長郭俊峯今日到羅湖及落馬洲支線管制站巡視，並指示各口岸做好準備工作，提供更便捷的出入境服務，以迎接更多旅客訪港。

入境處稱，必定繼續全力以赴，向每位旅客提供貼心便捷的出入境服務，為促進人員往來、為香港注入新動能作出貢獻。

海關助理關長（邊境及港口）黃蕙荃（左四）率領代表團到深圳與深圳海關代表進行會議，商討如何配合恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注政策。（海關提供圖片）

海關代表團訪深圳 討論兩地如何配合新政策

海關助理關長（邊境及港口）黃蕙荃今日亦率領代表團，到深圳與當地海關代表進行會議，討論兩地如何配合中央政府於12月1日起恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注政策，以及深化兩地海關合作項目及發展。

雙方在會議上探討有關優化各口岸通關管理和持續深化合作，以全方位作好準備和互相配合，確保口岸運作暢順，為旅客帶來更優質的過關體驗，並進一步便利兩地人員往來。

海關助理關長（邊境及港口）黃蕙荃（左二）率領代表團到深圳與深圳海關代表進行會議，商討如何配合恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注政策。（海關提供圖片）

海關：將靈活調配人手 適時作出應變

海關表示，會繼續加強與深圳海關和其他政府部門緊密溝通，就陸路邊境管制站的安全、秩序、交通配套以及緊急應變等作出協調，並制訂一系列通關應變措施，以迎接更多旅客來港旅遊。香港海關將靈活調配人手，實時監控及通報各口岸的情況，適時作出應變及部署，以確保清關服務暢通運作，為新安排提供良好條件。