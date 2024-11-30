公屋富戶｜何永賢稱不是負面標籤應覺自豪：證明有良好房屋政策

房屋局局長何永賢今日（30日）出席活動時表示，公屋富戶不是負面標籤，而是房屋階梯上流的過程，認為公屋出現富戶應該覺得自豪，因為事件證明香港有良好的房屋政策，應研究如何鼓勵富戶上進、上流，再將相關公屋單位交予有需要的人士：「大家唔好負面睇富戶，富戶絕不負面，其實富戶係房屋階梯上流緊嘅過程，其實公屋出現富戶，我哋要應該覺得自豪，因為我哋有非常好嘅房屋政策......」



簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（立法會文件）

何永賢對調查指不吃不喝16.7年才成功置業的背後統計數據基礎感好奇

公屋聯會、香港青年會、九龍青年聯席會議及新界青年聯會今日聯合舉辦題為「共譜青年住屋想像」圓桌會議，對於有調查指港人家庭需要不吃不喝16.7年才能成功置業，何永賢指對背後統計數據基礎感好奇，希望巿民不要輕信，且需要正確理解房屋政策。她舉例指，居屋平均價270萬，首期僅須27萬，置業並不是如此遙不可及：「香港有好闊嘅選擇......見到大家著住波鞋，喺香港買對波鞋大家知道喇，可以由好平去到好貴都得，住樓都同樣一樣。」

富戶方面，何永賢籲勿負面看待：「唔好負面睇富戶，富戶絕不負面，其實富戶係房屋階梯上流緊嘅過程，其實公屋出現富戶，我哋要應該覺得自豪，因為我哋有非常好嘅房屋政策，畀有需要嘅人上到第一級，好平租，平均公屋2000蚊一個月，上去之後，慢慢仔女長大、長進，做律師、做醫生、做好好工作，家庭收入好咗成為富戶視為一個過程，點樣鼓勵富戶上進上流，然後交返公屋出嚟，呢方面要做多啲功夫，教育、觀念、政策嘅功夫。」

何永賢形容劏房改裝至合標準得給予「簡樸房」名字

《施政報告》提出「簡樸房」的概念。何永賢表示，現時11萬個劏房單位並非全部不合規，事實上部分合規的劏房在專業人士認證下，可即時成為「簡樸房」，又稱業主將劏房改裝成符合標準的坊間，亦值得給予「簡樸房」的名字，形容是業主「落功夫」才能賺到的新名稱。

取締劣質劏房時 有社福機構協助受影響居民

何永賢表示，未來公屋供應持續增加，政府大力推動造地建屋項目，已經為未來10年覓得足夠土地，以滿足公屋單位供應目標。她表示，未來簡約公屋及過渡性房屋合共有5萬多個單位，更有「底氣」解決劏房問題，同時政府將來處理劣質劏房的時候，會有社工隊協助居民搬遷，屆時居民可選擇入住過渡性房屋，會有社福機構作出支援，令居民有選擇地搬遷到合適的單位。

她又稱，政府有足夠土地供應應付未來公屋需求，同時政府已經推出多項措施協助青年置業和就業，包括房委會的「共築・創業家」計劃，提供約10個商舖，以免租7個月協助年輕人創業。