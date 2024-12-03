簽北都意向書後不投資會否懲罰？李家超：有信心投資會帶嚟好回報

政府日前動員85間企業簽意向書支持及參與北部都會區發展，有商界相繼表示投資與否「要計數」。行政長官李家超今天（3日）被問到企業簽署北都發展意向書後不投資會否有懲罰，他未有正面回應，稱政府深信北部都會區是非常好的計劃，「有長遠目光盡量把握呢個機遇」，形容很有信心投資北都會帶來很好的回報。



行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄11月29日出席企業參與北部都會區發展簽署儀式。（黃浩謙攝）

政府動員商界撐北都簽意向 商界相繼稱要「計數」

政府上周五（29日）帶商界考察北部都會區，同日動員85間企業簽意向書支持及參與北部都會區發展，因北部都會區有三幅地將試行「片區開發」模式，包括洪水橋廈村新發展區、粉嶺北新發展區以及新田科技城，每幅土地10至20公頃，預計明年至少有一個項目可以招標。

全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深直言香港有自由，政府不可能指定商界「要做邊瓣、要你幾多錢做些什麼」，具體投資要視乎資金等「真的要計數」。另一名政協常委唐英年上月表示香港商界不是「齋talk」的人，愛國及願意支持中央、但強調「條數都要計得掂」。

12月3日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（夏家朗攝）

沒正面回應簽意向書後不投資會否懲罰

李家超：有信心投資帶嚟好回報

李家超今天出席行政會議前，被問到政府會否幫商界「計掂條數」，以及如果企業簽意向書後沒有投資發展，會否有懲罰，李家超表示上周有80多名企業家和投資者參與北部都會區的介紹會和簽署儀式，表達對北部都會區支持的訊息，政府深信北部都會區是非常良好計劃，亦都會帶來多方面收益，投資者一定會有好回報。

12月3日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（夏家朗攝）

他認為要有長遠眼光去看待每一項投資，亦包括北部都會區的投資，不同項目的發展年期部分可能較長，由5至10年不等，

有長遠目光盡量把握呢個機遇，我好有信心呢一個投資係會帶嚟好好嘅回報嘅。 行政長官李家超

他又說，發展北都的過程中希望有創新做法，令到市民都可以分享當中的投資回報，推動北部都會區計劃時會多聽意見，讓大家共享北部都會區所帶來的繁盛和收益。