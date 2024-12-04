李家超：全力推動北都發展　會推措施便利人員、資金和數據流動

行政長官李家超今日（4日）在香港論壇午餐會上發表主題演講時指，正全力推動「十四五」規劃中的八大中心的發展，及香港未來經濟新引擎北部都會區的發展，正與大灣區其他城市，攜手發展成為國際創新科技中心，致力在北部都會區開發科技創新合作區，將推出一系列便利人員、物資、資金和數據流動的措施，將為世界各地的投資者和企業提供廣泛發展機會。



李家超（右四）在香港論壇午餐會上發表主題演講時指，正全力推動「十四五」規劃中的八大中心的發展（政府新聞處圖片）

李家超指，香港在國家的全力支持下，有獨特的商業、貿易和金融機會，同時香港作為超級聯繫人 ，憑藉自由開放的投資環境、簡單低稅制、現代化的基礎設施和物流網絡，及貨物流通等明顯優勢，吸引了企業、投資者、資金及人才。 香港優勢得到廣泛認可，近日在加拿大智庫菲沙研究所的全球最自由經濟體中排名第一，也在國際貿易自由度報告中名列前茅。

李家超（右）到秘魯出席APEC期間，見證香港與秘魯簽署自貿協定（李家超Fb）

他又提到，上任後幾次外訪，簽署逾百份涉及不同行業、產業和機構的諒解備忘錄，將為香港與其他亞洲國家和中東夥伴創造新的機遇。他指，政府在海外設有14個經貿辦事處，至今香港與33個經濟體簽署了投資協定，及與2個經濟體簽署自由貿易協定，包括於APEC期間與秘魯簽署的自貿協定，及早前與智利簽署的自貿協定，再次表明香港與拉丁美洲建立更緊密的經濟聯繫，這些範圍廣泛的貿易、投資和合作協議，將提升香港作為國際貿易中心和世界超級聯繫人的地位。