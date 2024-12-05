楊潤雄被炒前12小時　笑容滿面赴馬會活動｜政壇諸事町

高官地震，國務院今天（5日）早上10時許公布免去兩名局長楊潤雄、林世雄職務，事發前12小時，楊潤雄昨天（4日）晚上10時許最後以文化體育及旅遊局局長身份，出席香港賽馬會浪琴國際騎師錦標賽頒獎儀式，當時笑容滿面，頒獎予獲浪琴國際騎師錦標賽殊榮的國際及本地頂尖騎師。



12月4日晚上10時許，是楊潤雄最後以文化體育及旅遊局局長身份，出席香港賽馬會舉行浪琴國際騎師錦標賽頒獎儀式，頒獎予獲浪琴國際騎師錦標賽殊榮的騎師。（香港賽馬會）

12月4日晚上10時許，是楊潤雄（右）最後以文化體育及旅遊局局長身份，出席香港賽馬會舉行浪琴國際騎師錦標賽頒獎儀式。（香港賽馬會）

12月4日晚上10時許，是楊潤雄最後以文化體育及旅遊局局長身份，出席香港賽馬會舉行浪琴國際騎師錦標賽頒獎儀式。（香港賽馬會）

12月4日晚上10時許，是楊潤雄最後以文化體育及旅遊局局長身份，出席香港賽馬會舉行浪琴國際騎師錦標賽頒獎儀式，頒獎予獲浪琴國際騎師錦標賽殊榮的騎師。（香港賽馬會）

香港賽馬會昨天（4日）晚上10時許舉行浪琴國際騎師錦標賽頒獎儀式，楊潤雄最後以文化體育及旅遊局局長身份出席，當時笑容滿面，並捧起獎杯頒獎予獲浪琴國際騎師錦標賽殊榮的國際及本地頂尖騎師。

12月5日，國務院早上約10時公布免去兩名局長楊潤雄、林世雄職務，由羅淑佩、陳美寶接替。（李家超Facebook）

事隔12小時，國務院今天（5日）早上10時許公布免去兩名局長楊潤雄、林世雄職務。

(楊潤雄Facebook)

楊潤雄被免職後，今早在Facebook發表18字向港人道別後：「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（盧翊銘攝）

下午透過新聞處發表離任聲明，楊潤雄表示兩年半內盡心盡力，相信接任局長的羅淑佩與她的團隊會繼續堅守崗位，為香港未來更好的發展而努力