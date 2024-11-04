圖襲裁判官｜大律師公會強烈譴責　斥衝擊司法獨立損害香港法治

九龍城裁判法院今早（4日）發生持刀企圖襲擊裁判官事件，一名有非禮案罪成的刑事紀錄的32歲姓李男子涉嫌「企圖傷人」被捕，3名警員制服疑犯期間受傷送院，案件交由西九龍總區重案組調查。香港大律師公會發表聲明，強烈譴責企圖襲擊裁判官的行為。



九龍城裁判法院發生企圖持刀襲擊裁判官事件，3名警員制服疑犯期間受傷需要送院，現場檢獲至少兩把刀。

大律師公會聲明指出，法官及司法人員須在不受任何干涉的情況下履行其職責；任何對法官及司法人員作出威脅或使用武力的行為，尤其當其目的為向法官及司法人員作出恐嚇、施加壓力，或因不滿法官司法決定，而作出報復的行為，均嚴重衝擊司法獨立及司法系統的運作，損害香港法治。

九龍城法院發生企圖襲擊裁判官案，人員在現場檢獲至少2把刀。

公會以最嚴厲的措辭，譴責有人企圖於九龍城裁判法院襲擊一位裁判官的行為，指出上述行為絕對不能姑息，必須立即停止，並指有關人士必須被追究責任。

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據了解，一名32歲涉及非禮案的姓李男子，早前被審訊的裁判官判處他罪成，他曾上訴被駁回，已完成刑期。有人懷疑懷恨在心，今日（4日）上午10時15分，李男趁該裁判官審訊案件時，在旁聽席聽審。聽審期間他從袋中取出一把刀，衝向裁判官席欲向裁判官施襲。裁判官見狀即刻避開，庭警亦上前制止，李男事敗逃離法庭，被女庭警及兩名等候上庭的交通警在庭外被制服，並將其拘捕，及送往醫院檢查。

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳指，警方檢獲4把長約27至46厘米不等的刀。其中一把全新、長約46厘米的刀，是被捕人士案發時所手持；制服時在身上另發現2把較新淨、不似有用過的刀；之後再檢獲其餘一把較舊的刀。

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳（中）交代案情。（王譯揚攝）

警方亦檢獲4樽溶液及2樽粉末，溶液有易燃成分。警方並在被捕人袋中檢獲刑事案件判決書及文件，內有對該宗案件裁決的不滿，比對資料下證實他為該案的本人。據悉，該案為發生於2020年的非禮案。賈錦琳另表示，被捕人過往有接受政府精神科治療紀錄。

至於制服疑犯的3名警員，分別手腳擦傷及扭傷，其中一名男警手指被利器割傷。

李男所涉的非禮案案情指，他在尖沙咀登上往中環的港鐵列車後，被指兩度用手指摸事主。事主捉住李男衣袖，李男解釋因人多，事主卻指李男如彈琴般摸她，並決定要報警。其間李男曾要求乘客做證，但乘客均稱背著他未看到情況。