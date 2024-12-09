紅衣羅淑佩介紹文創藍圖獲讚「閃閃生輝」　議員不點名批楊潤雄

政府上月26日公佈《文藝創意產業發展藍圖》，一周後，負責的文化體育及旅遊局長楊潤雄被免職，要由接任的羅淑佩今日（9日）到立法會民政及文化體育事務委員會介紹《藍圖》詳情，身穿紅衣色上衣的她甫到場即獲部分議員大讚穿搭「閃閃生輝」，寄望本港文創產業發展也如其衣著。議員也沒有忘記已離任的楊潤雄，部分人不點名批評楊潤雄經手的《藍圖》有種種不足，包括不夠前瞻性和缺乏發展的部署，期望局方能改善。



自言上任僅三天的羅淑佩承認，暫未能回應議員提及文化產業存在的問題，強調局方會認真審視。



羅淑佩入場時收穫議員掌聲，有人讚其穿搭「閃閃生輝」。（梁鵬威攝）

紅衣的羅淑佩首度以文體旅局局長身份出席立法會委員會會議，收獲議員讚美（梁鵬威攝）

首次以新身份亮相立會 羅淑佩獲議員讚賞

原文體旅局長楊潤雄上周四被免職後，坊間猜測其「死因」之一是「遲交功課」，特首李家超在今年《施政報告》中，曾點名楊潤雄要求盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》，以符合公眾期望。羅淑佩今天是上任後，首次以文體旅局局長身份出席民政及文化體育事務委員會，第一件事就是介紹上一手遲交的「功課」。

新任文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（9日）在立法會民政及文化體育事務委員會介紹《文藝創意產業發展藍圖》。（梁鵬威攝）

身穿紅色上衣的羅淑佩甫進入會議室，即時收獲議員的掌聲和豎起姆指讚賞，選委界議員陸頌雄、陸瀚民更大讚羅淑佩紅色穿搭「閃閃生輝」，希望本港文創產業未來發展亦如此；而本非委員會成員的選委界鄧家彪亦到場，他笑言聽到羅淑佩的聲音「立即衝過來恭喜」，並就啟德郵輪碼頭交通提問。

議員批「藍圖」缺乏前瞻性

楊潤雄雖已離任，但部分議員仍不點名地表達對其表現的不滿。選委界陳凱欣首先細數回歸以來政府發展創意產業的歷史，指1997年政府已聲稱要推動創意產業發展，在2000年、2005年則提出要「加快文創產業發展」，20多年來文化旅遊、影視人才培訓等議題屬於老生常談。

選委界立法會議員陳凱欣（梁鵬威攝）

陳凱欣認為，新一份《藍圖》理應更創新和具備前瞻性，而非紙上談兵，「譬如文化加科技加金融，更大膽前瞻啲，喺個藍圖就未見到」。

羅淑佩坦言上任三日，暫未能回應過去幾十年文化產業存在的問題，強調局方會認真審視。她提及《藍圖》的重點之一，是希望文化創意產業化，即自行營運產生經濟效益，而不是單靠政府資助。

A4聯盟立法會議員林素蔚（黃浩謙攝）

A4聯盟林素蔚則表示，香港的流行音樂和影視本是亞洲重鎮，但現時缺乏文化自信，無專屬文化IP或文化場景吸引旅客。她批評《藍圖》未利用好《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》框架下的新協議，缺乏利用影視文化發展旅遊的具體部署。

羅淑佩說，流行音樂及影視是香港的珍貴寶藏，要如何用好值得思考，而《藍圖》提出建立香港成為流行文化之都，也需要業界發揮專長，「經典場景重現係有必要」。