李家超：香港引領全球保險業發展　大灣區為保險市場提供機遇

行政長官李家超今日（10日）出席保險業監管局舉辦的「 亞洲保險論壇2024 」時表示，香港作為全球三大金融中心之一及資產與風險管理中心，在引領地區以至全球保險業發展發揮關鍵作用。他指明本港保險業的發展前景，包括人工智能、數據分析、區塊鏈技術等保險科技的加持將促使業界增長，以及粵港澳大灣區對保險市場互聯互通有幫助。



行政長官李家超今日（10日）出席保險業監管局舉辦的「 亞洲保險論壇 」並致辭。（直播截圖）

認為技術創新是保險業增長的關鍵推手

現時有約160家授權保險企業，當中有6家屬全球十大保險公司落戶香港，三大國際保險集團亦選擇香港作為管理基地。李家超指，這充分體現香港持續吸引全球最著名保險公司和投資者，及作為國際金融中心和保險業樞紐的優勢。

他續指，科技創新將成為本港保險業的關鍵推動力，香港致力推動業界科技和數碼轉型，業界在人工智能、數據分析、區塊鏈技術等保險科技的支持下，為企業和消費者帶來益處，同時保險監管機構亦正營造有利創新的環境。

行政長官李家超今日（10日）出席保險業監管局舉辦的「 亞洲保險論壇 」並致辭。（直播截圖）

指灣區為本港保險業帶來機遇

李家超認為粵港澳大灣區為本港保險市場帶來機遇，對區域一體化和市場互聯互通有幫助。他舉例隨著「港車北上」，業界可推動汽車保險實現市場互聯互通；另外，港人退休後到大灣區生活的機會增加，他鼓勵業界探索創新的跨境保險產品，滿足兩地居民和企業需求。

李家超表示，保險業監管局明年將審查基礎設施投資的資本要求，旨在幫助保險公司分散資產並支持大型項目；特區政府亦將繼續推動內地和海外企業在香港設立保險業務，透過創新力量，讓香港成為更具吸引力的保險和風險管理基地。