經濟高峰論壇｜林健鋒促精簡上市程序　強化金融中心地位要快要變

《香港01》今日（11日）舉辦經濟高峰論壇，第一節主題為「金融創新：提升核心競爭力」。行會成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，「千祈唔好抱住有麝自然香」，認為香港不能等待，需要變得更好。雖則搶人才重要，林健鋒認為留人才都很重要，人才抵港後大家對他們期望很高；認為特區亦要多做事，細心聆聽社會意見。



林健鋒表示，香港大力招商引資，很多企業來港，但香港上市程序太長，整個流程需要約兩至三年，可能會「嚇怕」有興趣在港投資的人士，認為港交所應該精簡程序。就金融監管而言，林健鋒認為要設立適合香港實際情況的制度，強化金融中心地位一定要「快快快、變變變」。

認為香港要繼續向上 促善用大數據發展

香港在《全球金融中心指數》報告中，排名重返第三位，不過在金融業發展水平的指標中，香港排名第八。林健鋒指，香港要繼續向上，認為明天一定會更好，對於香港赤字連年，林健鋒認為到低位一定反彈，呼籲大家放心。

他表示，科研都要多做功夫，善用大數據拓展業務，稱香港之前有人講「High tech揩嘢、Low tech撈嘢」，當時大家害怕改變，但今時今日大家討論「Data is a new oil」，金融創新成行業多討論的話題，希望聽取業界及民間意見，以及向政府反映。

此外，他表示「High tech」都有發展空間，普通產品可以有「High」的元素，舉例指美國總統當選人特朗普經常聲稱要加稅，如果普通產品加稅但美國沒有生產力，美國市民就會反彈。

科研突破亦要產品化 配合傳媒推廣有商機

政府大力推進創科發展。林健鋒認為科研有突破後，技術要產品化、服務化否則沒有用，認為配合傳媒推廣會有商機，可增強香港競爭力。他亦表示，如何說好香港故事、中國故事不可只是「樣樣嘢靠人」，亦需要強而有力的傳媒到處宣傳，例如「向《香港01》講多啲嘢，等佢哋做好宣傳」，強調要將香港真實情況說出去。