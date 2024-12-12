林定國：支持建立法律界與中小企對接機制　供配對平台促進合作

律政司司長林定國周四（12日）出席法律界與中小企的對接活動，回應中小企多元化的法律服務需求，同時為法律界創造商機，提供配對平台並促進雙方建立長期互信的合作關係，推動香港法律服務經濟發展。



林定國在社交專頁表示全港約有36萬間中小企，佔香港商業單位總數超過9成。中小企對法律服務需求廣泛，但往往因為對法律服務市場不太熟悉而舉棋不定。無獨有偶，全港918間律所，5名合夥人或以下的中小型律師行佔9成。每一間都有自己的專長，提很多時候跟和內地有聯繫，可以提供很優質的服務。

圖為2024年12月12日，律政司司長林定國出席法律界與中小企的對接活動。（林定國Facebook圖片）

他表示，周四由香港律師會，聯同香港中小型企業聯合會主辦的活動，反應熱烈，有約200位來自法律界及企業界的朋友出席，而報名人數更遠超預期，反映市場需求強勁，在促成合作的路上只欠東風。他認為這類活動應該變成恆常化的品牌活動。律政司會持續全力支持，致力建立法律界與行業之間可持續的對接機制。