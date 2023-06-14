酒店業界稱缺近萬人手　徐英偉支持輸入外勞：要寫信讚下孫局長

現時本港各行各業都因人手不足而叫苦連天，酒店業主聯會早前就酒店業人手短缺，邀請聯會會員進行調查，調查反映全港酒店業現時欠缺9,000多名員工，加上未來4年將有新酒店落成，接待旅客的房間數字保守估計超過9.1萬間，按此計算，酒店業將會欠缺人手高達1.2萬人。超過九成的受訪者表示，會考慮輸入外勞來填補職位空缺。



聯會樂見政府取消的26個被限制工種，又提出為酒店旅遊業設立特別計劃等建議。



徐英偉（中）表示，讚同政府決定26個低技術工種可以申請輸入外勞。（李宇婷攝）

房務、餐飲、前台均缺人

酒店業主聯會經理陳媛妍表示，香港估計有9,000個人手職位空缺，幾乎是政府統計處去年年底政府數據的4倍。按工種劃分的短缺最多為房務部、餐飲部和前台部，職位空缺類型細分排名為房務員及公眾地方清潔工、前台接待員、部長及侍應生，以及主廚和廚師。

陳媛妍表示，93%的受訪者會考慮輸入勞工來填補職位空缺，全部受訪者會考慮輸入勞工來填補前台職位空缺。

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，絕大部份低學歷或技術工人工種早前不包括在「補充勞工計劃」內，而勞工及褔利局近日終於優化補充勞工計劃，容許26個低技術工種可以申請輸入外勞，笑指會「寫信讚下孫局長（勞工及福利局局長孫玉菡）」，他指預計要審批申請都需要數個月，雖然來不及在業界的旺季、暑假受惠，但相信未來能受惠。

姚柏良：不排除未來需要長期輸入外勞

立法會旅遊界議員姚柏良表示，香港如果以服務業為主，不排除未來要在要保障本地勞工下，長期輸入外勞，否則只會成香港發展的一大障礙。他提到去年7月已預視復常後人手短缺問題嚴重，已就培圳人手約見政府。他續指本地勞工不可取代，是中流砥柱，以澳門的酒店業為例，5.8萬勞動人口，3萬人是外勞，認為與澳門勞動人口較細無關，事實是年輕人不感興趣。