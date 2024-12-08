曾俊華談老夫妻相處 引楊潤雄「海闊天空」被炒感言｜政壇諸事町
撰文：文維廣
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財政司前司長曾俊華最近與一位大學劍隊隊友聚舊，驚悉對方剛與結婚五十年的太太離婚，再次成為單身族。他說子女長大後，老夫婦往往出現問題，由價值觀、看法，到對未來生活的期望、目標有不少爭拗，感恩自己與太太結婚逾半世紀仍互相尊重忍讓，不點名引述楊潤雄被炒感言，寄語大家：「何不學某前知名人士話齋，『踏上人生另一階段，海闊天空』？」
曾俊華今天（8日）在Facebook表示，執子之手，即使與子偕老，但就未必能夠天長地久。他說與太太超過半世紀感情，固若金湯，相依相陪多年，至今仍互相尊重、忍讓，形容是一個恩賜。
突然感觸皆因曾俊華最近與一名相識超過五十年的大學劍隊隊友聚舊，稱最吃驚的是對方剛與結婚五十年的太太離婚續，再次成為單身族。
曾俊華引述對方指數十年來，養育子女一直是兩公婆的共同目標，但至今子女長大成人，各有自己屋企，剩下兩公婆留守空巢，問題就開始出現。他舉例大家的價值觀、看法、對未來生活的期望、目標，分歧愈來愈嚴重，爭執拗撬亦愈來愈多，以前不是問題的事情，都變成吵鬧的焦點。
他說人類壽命隨時有八、九十歲，即是可能仍有廿年人生，既然仔大女大，人生優先次序亦由「子女」變成「自己」，不點名引述文體旅局前局長楊潤雄的被炒感言，寄語大家：
引述何不學某前知名人士話齋，「踏上人生另一階段，海闊天空」？
曾俊華說這名舊隊友，並非第一對熟齡離婚的朋友，自己有多個朋友都一樣，相信隨時代轉變，情況會愈來愈普遍，有人叫做「灰色離婚」。他引述美國統計，1990年至2010年二十年間，50歲以上人士離婚率增加一倍，另外一個在「老年學期刊」2022年出版的研究顯示，美國成年人正辦離婚手續的人數，有36%是50歲以上人士，希望將來會有更多研究，看看這個年齡層婚姻狀況轉變，孰好孰壞，會否產生社會問題等。
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