內地畢業港生當公僕　楊何蓓茵指部分英語測試表現不足入心儀職系

政府近年積極吸納境外港人大學畢業生加入公務員行列，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（16日）在立法會一個委員會上回應議員關注時承認，在內地接觸的港人畢業生，部分英語測試表現不足以進入心儀職系，當局已接觸內地高校，提出在學生就業支援上提供英語課程，協助他們提升表現。



楊何蓓茵（立法會直播截圖)

立法會公務員及資助機構員工事務委員會，討論鼓勵青年人才加入政府。金融界陳振英關注，政府在境外招聘年輕公務員的成效，及不少政府部門人手不足，會否影響部門接收和培育實習生。楊何蓓茵指，近年政府到境外城市進行以大學生為對象的招聘活動，由於內地學生較少使用英語，不少人不能通過英語門檻，由於部分人英語測試表現不足以進入心儀職系，當局已接觸內地高校，提出在學生就業支援上提供英語課程，協助他們提升表現。

政府每年新聘約1萬名公務員，楊何蓓茵稱正採取多管齊下方針吸引青年人才加入，包括統籌各部門在3所本地大學舉辦「政府職位招聘展覽」專職專場；政府和公營機構在2023至24年度共聘請接近4000名青年實習生，當局計劃2024至25年，繼續在80多個決策局或部門及公營機構，提供約4000個短期實習名額，讓青年人了解相關職責和運作。

她又指，即使部門人手不足，都要咬緊牙關接收實習生，否則人手問題會繼續惡性循環。至於為非華裔學生提供實習機會，她指不少礙於中文水平，以致入職者不多，只有單位數字，去年政府為非華裔實習生提供網上學習資源，以助他們可以應付辦公室中文，但亦希望他們利用社區資源再提升自己的中文水平。她強調政府向來都有向公務員提供語言培訓，會考慮增設一帶一路語言如阿拉伯語的學習。