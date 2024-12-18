澳門回歸25年｜習近平肯定賀一誠及政府工作：迎難而上、務實有為

中共中央總書記、國家主席習近平今（18）日下午抵達澳門後，會見了澳門特別行政區行政長官賀一誠。新華社報道指，習近平表示中央對賀一誠和本屆澳門特別行政區政府的工作是充分肯定的。習近平對賀一誠表示：「你擔任行政長官這5年，迎難而上、務實有為，很不容易，也很有成績。」



習近平又指，賀帶領本屆特別行政區政府團結澳門社會各界，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅決維護國家主權、安全、發展利益，戰勝新冠疫情嚴重衝擊挑戰，努力推進經濟適度多元發展，各項事業取得新進展，鞏固發展了繁榮穩定的良好局面。



習近平（右）接見賀一誠，並肯定賀任內的工作（央視新聞截圖）

習近平籲賀一誠支持下任澳門特區政府（央視新聞截圖）

習近平希望賀一誠積極支持新一任行政長官及其管治團隊依法施政，繼續為「一國兩制」事業、為澳門和國家的發展貢獻力量。

賀一誠：支持新一屆政府依法施政

而賀一誠代表澳門特別行政區政府和市民，對習近平和夫人彭麗媛蒞臨澳門出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨第六屆政府就職典禮並視察澳門表示熱烈歡迎。賀表示，衷心感謝習主席和中央政府的信任和支持。在中央大力支持下，五年來澳門政府團結帶領社會各界，堅強有力應對三年新冠疫情的衝擊，推動特別行政區各項建設事業全面邁上新台階。他將支持新一屆特別行政區政府依法施政，繼續為澳門和國家的發展建設貢獻自己的力量。

蔡奇（右一）、夏寶龍（右二）有份參與習近平（中）與賀一誠的會晤（央視新聞截圖）

中央辦公廳主任蔡奇、港澳辦主任夏寶龍等參加會見。