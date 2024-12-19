澳門回歸25年｜彭麗媛訪澳門博物館　小六生形容主席夫人溫柔友善

中共中央總書記、國家主席習近平今日（19日）展開澳門第二日視察行程，早上到澳門科技大學，至於習近平夫人彭麗媛則到澳門著名景點大三巴牌坊旁的澳門博物館參觀。有與彭麗媛交流的學生表示，大家有與彭麗媛合照，亦有聊天，有受訪小六學生形容機會難得，形容對方很溫柔。



習近平夫人彭麗媛12月19日到澳門著名景點大三巴牌坊旁的澳門博物館參觀。有與彭麗媛交流的學生表示，大家有與彭麗媛合照，亦有聊天，有受訪小六學生形容機會難得，形容對方很溫柔。（澳廣視圖片）

澳門視察行程第二日，習近平早上由新竹苑出發，在警車開路下，前往氹仔的澳門科技大學。這間大學研製的衛星「澳門科學一號」去年成功發射，習近平其後回信科大師生，指感受到他們投身國家科技事業和航天強國建設的熱情和擔當。

習近平展開第二日澳門視察行程（央視新聞截圖）

夫人彭麗媛早上則參觀澳門博物館，逗留約一小時，期間與學生交流。負責接待的澳門文化局局長梁惠敏指，彭麗媛首次參觀澳門博物館，從不同展品了解澳門從小漁村發展至今的歷程，並對澳門居民在中西文化交融下的生活非常感興趣。

梁惠敏指，彭麗媛特別寄語小朋友學好澳門歷史和文化，有助將來更好為澳門建設。梁惠敏希望透過今次重量級嘉賓到訪博物館，展現澳門年輕一代在文化傳承上的創新，以及澳門所具備的深厚文化自信。

有與彭麗媛交流的學生表示，大家有與彭麗媛合照，亦有聊天，有受訪小六學生形容機會難得，形容對方很溫柔。有受訪的小六學生形容機會難得，指彭麗媛很溫柔，現場氣氛熱鬧。彭麗媛寄語他們好好學習，將來可以親身去北京，看故宮、頤和園；另一就讀小六學生亦稱感到榮幸和開心，形容彭麗媛很友善，期間又詢問學生想到哪裡升學。