立會好聲音｜前輩王國興不滿本屆議員表現　贈詩：懶政庸政最不堪

「立會好聲音」演唱會急煞停，前立法會議員王國興在社交網站賦詩贈議員：「勸君為民應戳力，懶政庸政最不堪。」他批評本屆立法會表現強差人意，不似預期，指議員的「好聲音」應在立法會「表演」、是否「好聲音」要問老百姓！



王國興又以自己12年議會工作，向現任議員發出挑戰。



已離開政壇的王國興在社交平台贈予議員的詩，全文為：「懸崖勒馬須反省，無敵最易陷腐蝕。勸君為民應戳力，懶政庸政最不堪。」他指建制派「班長」廖長江的溫馨提示非「合格」要求，又指愛國者治港原則組成的立法會，無可否認予人有很高的期望。可是在本屆任內的表現卻差強人意，不似預期。

王國興：從未缺席立法會大會

他表明，自己是愛之深，責之切。以過來人身份向現任立法會議員公開挑戰！大膽嘗試刺激一下議員。懇請議員打破其12年在立法會的記錄，包括從不缺席大會會議及每項議程、全參加每年施政報告在各個事務委員會簡報會、出席所有預算案特別財委會及提出質詢。

最後，王國興問道：「問題是今天面對『無敵』新形勢下便『最寂寞』了嗎？便可以懶散及不作為了嗎？何況真是『無敵』了嗎？恐怕這是在新形勢新條件下，對立法會議員的新考驗、新挑戰吧！」

立會好聲音

王國興是工聯會的前立法會議員，而原定舉行的「立會好聲音」，工聯會議員郭偉強和梁子穎也有參與。

而近期議員先後被揭參與議案表決的出席率低、財委會會議有15名議員是零發言等。而「班長」廖長江日前向議員發訊息，提醒議員應盡量出席議會的各項會議和發言，更特別提到：「議員從事在立法會以外活動，例如舞蹈，唱歌，演藝活動，體育活動等頻率比較活躍，有關報導比立法會工作更多，市民自然可能會覺得是不務正業，這就是觀感的問題，這方面值得留意。」