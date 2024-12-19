澳門回歸25年｜習近平勇於變革期許　引愛國詩人批判葡人入侵詩句

中共中央總書記、國家主席習近平今日（19日）出席澳門政府的歡迎晚宴，發表重要講話時提到對澳門的三點期許，當中有關銳意進取，勇於變革，敢於創新的第三點，引用了詩句「廣州諸舶口，最是澳門雄」，是明末淸初嶺南愛國詩人屈大鈞一組以「澳門」爲題的五律的第一首，其相關詩作以「鳩佔鵲巢」角度批判葡萄牙人入侵澳門。



習近平對澳有三點期許（李振邦攝）

根據介紹，屈大鈞有關澳門的詩作是將視角投向西方殖民主義的作品，在同代詩人中甚為罕見。詩的第一首就從葡萄牙人侵佔澳門切入。云：

廣州諸舶口，最是澳門雄。

外國頻挑釁，西洋久伏戎。

兵愁蠻器巧，食望鬼方空。

肘腋教無事，前山一將功。

介紹指，《澳門》共有六首詩，屈大均以強烈的民族情結，以敏銳的政治眼光，看到了葡人通過武力的「頻挑釁」，入居澳門是久有預謀的，他的《澳門》詩，處處以「鳩佔鵲巢」的批判角度切入，《澳門》二、三、四，寫了葡人以主人的架勢，在澳門大興土木，築廬舍，設敎堂，建城垣，作永久侵佔的打算。介紹更指，詩人從葡人侵佔澳門的現實，看到了對廣東、對中國安全的威脅：「築城形勢固，全粵有餘憂。」詩意非常明白，澳門有可能成爲西方殖民主義者侵略廣東、侵略中國的橋頭堡。

習近平在歡迎晚宴上的講話，給予賀一誠高度評價（央視畫面截圖）

習近平在歡迎晚宴上發表向澳門的三點期許：

一：登高望遠，要著眼中華民族偉大復興戰略全局和世界百年變局，緊跟時代潮流，進一步找準自身定位，科學謀劃澳門未來發展，更加積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為。

二：海納百川，要在愛國愛澳旗幟下更加開放包容，團結聚力，廣納天下英才共建美好澳門，只要擁護一國兩制方針，熱愛澳門這個家園，都是都是喝了阿婆泉水的澳門人、建設澳門的積極力量。

三：銳意進取，「廣州諸舶口，最是澳門雄」，澳門人向來具有拼搏精神，富不可自滿，安不可忘危，要展示更大魄力，勇於變革，敢於創新，更好發揮「一國兩制」制度優勢，開創澳門發展新局面。