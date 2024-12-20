澳門回歸25年｜習近平闡釋一國兩制實踐　把握4原則保港澳穩定

澳門回歸祖國25周年。國家主席習近平今日（20日）在澳門第六任政府就職典禮上的重要講話，以澳門回歸以來最得的成就，說明「一國兩制」的優勢，並闡釋他對保持香港、澳門長期繁榮穩定、繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠的理念，需要把握四條原則。而第一條是要尊重兩制差異，充分保障特區高度自治權，繼續全面準確、堅定不移、貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳的高度自治方針。



另外三條原則包括維護高水平安全的同時，也要集中精力拼經濟、謀發展、搞建設；發揮獨特優勢，強化內聯、外通，以更加開放包容的姿態，廣泛拓展國際聯繫：及弘揚核心價值，促進包容和諧與多元文化交流。



習近平表示一國兩制蘊含的理念值得守護。

澳門回歸以來的輝煌成就 證「一國兩制」的優勢及生命力

習近平在澳門新政府就職典禮上發表重要講話，他先回歸澳門回歸以來的輝煌成就，指向世人證明「一國兩制」具有顯著制度優勢、強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度；是服務強國建設、民族復興偉業的好制度；是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度。

岑浩輝在習近平監誓下就職。

之後，習近平表示，「香港、澳門回歸以來的實踐經驗告訴我們，保持香港澳門長期繁榮穩定，繼續推進一國兩制實踐行穩致遠，需要把握好以下四條」：

一：要堅守一國之本，善用兩制之利。他表示，始終堅持國家主權發展利益高於一切，落實中央全面管制權，任何時候不能動搖，同時尊重兩制差異，充分保障特區高度自治權，繼續全面準確、堅定不移、貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳的高度自治方針，確保不會變、不動搖；確保不走樣、不變形。

二：要維護高水平安全，推動高質量發展。他表示安全是發展的前提，發展是安全的保障，維護安全和推動發展都要堅定不移，要珍惜當前來之不易的安定祥和局面，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，不斷塑造新動能、新優勢。

三：要發揮獨特優勢，強化內聯、外通。他表示，要以更加開放包容的姿態，廣泛拓展國際聯繫，提升全球影響力、吸引力，讓中國香港、中國澳門國際大都市的品牌更加亮麗；深度對接國家發展戰略，加快融入國家發展大局，在構建新發展格局中更好扮演橋樑角色。

四：要弘揚核心價值，促進包容和諧，傳承愛國愛港、愛國愛澳核心價值，增進多元文化交流融合，凝聚一切積極力量，畫出海內外支持一國兩制事業的最大同心圓。

習近平表示，必須長期堅持「一國兩制」蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的、也是世界的，值得共同守護。