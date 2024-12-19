澳門回歸25年｜習近平出席文藝晚會 完場後多次向大家揮手
撰文：馮子健
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澳門當局一連三日舉辦多場慶祝回歸祖國25周年活動，今晚（19日）在澳門東亞運動會體育館舉辦《濠江歡歌向未來-慶祝澳門回歸祖國二十五周年文藝晚會》。國家主席習近平及夫人彭麗媛均有出席。節目完場後，習近平先向台上揮手，離場時再多次向台上及觀眾席揮手，引起台上演出者歡呼。
文藝晚會序為《蓮花開在我心上》，及後有八個節目，包括青春歌舞《澳門你好》、器樂表演《鏡海新韻》、音樂短劇《“AI”上横琴》、舞蹈《獅躍東方》、粵歌《蓮．月明升海邊》、歌曲《傳源》、情景講述《和祖國一起成長》、合唱《我愛你中國》。結尾則是全場站立並大合唱《歌唱祖國》。
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