2元乘車優惠｜政府開支連升三年迫近40億　嚴打違規後7宗轉交警方

政府正檢討長者2元乘車優惠計劃，最快今年底完成。勞福局今天（20日）披露2元優惠佔政府每年的經常開支，由五年前的0.2%增至上年度0.7%。上年度向各公共交通營辦商發還39.9億元，當中港鐵和巴士佔最多，各逾15億元。當局去年中加強打擊違規使用2元乘車優惠，將7宗涉嫌違規個案交警方跟進，其中2宗已定罪，2宗無足夠證據檢控，其餘3宗調查中。局方重申無意取消2元乘車優惠計劃或改變受惠組群。



2元乘車優惠佔政府每年經常開支，由2019-20年度的0.2%增至2023-24年度的0.7%。。（資料圖片）

2元乘車優惠開支連升三年 迫近40億元公帑

勞工及福利局局長孫玉菡回覆選委界立法會議員管浩鳴，就長者2元乘車優惠的書面質詢，披露最新政府在計劃中的開支和打擊違規個案。

長者2元乘車優惠佔政府每年經常開支。（立法會文件）

過去五個財政年度，2元乘車優惠佔政府每年經常開支，由2019-20年度的0.2%增至2023-24年度的0.7%。

政府補貼長者2元乘車優惠的開支。（立法會文件）

港鐵、巴士上年度各收逾15億元補貼 佔最多

政府於2元乘車優惠的開支，連升三個財政年度。由2020-21年度向各公共交通營運商補貼約10.2億元，升至2023-24年度的39.99億元，迫近40億元。

60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（鍾蒨宜攝）

這段期間2元乘車優惠擴展至紅色小巴、街渡、電車，以及俗稱「邨巴」的居民巴士，不過並非開支連升三年的主因。因為佔開支最大份額的是港鐵和巴士公司，2023-24年度各獲發還逾15億元補貼。

運輸署去年6月23日宣布加強打擊違規使用2元乘車優惠行動。（林靄怡攝）

加強打擊違規後7宗交警方跟進 2宗成功檢椌

運輸署去年6月起加強打擊違規使用2元乘車優惠，截至今年10月底共有約480次聯合執法行動， 查驗共970條路線，約3,080名懷疑違規使用2元優惠的人。警方立案調查7宗涉嫌違規個案，其中3宗仍在調查、2宗無足夠證據起訴、2宗成功檢椌。

警方立案調查7宗涉嫌違規用2元乘車優惠個案，其中3宗仍在調查、2宗無足夠證據起訴、2宗成功檢椌。（張浩維攝）

違規2元乘車罪成判罰款、社會服務令

其中一宗罪成個案，罰款約14,000元及須補繳少付的約2,000元車資；另一宗涉案乘客被裁定兩項有關偽造帳目的罪名成立，判120小時社會服務令， 另罰款約5,800元，以及須補繳少付的約620元車資。

港鐵於同期的加強打擊行動中，共向約9,680名違規使用2元優惠計劃人士收取附加費。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，無意取消或改變2元乘車受惠組群。（黃浩謙攝）

無意取消或改變2元乘車受惠組群

孫玉菡表示，正檢討2元乘車優惠計劃，考慮不同方案對控制開支增長的效益， 以及該方案是否實際可行等因素，並適時公布檢討結果及建議。他重申無意取消計劃或改變現時受惠的組群，政府表明會維持2元優惠計劃的政策原意，鼓勵受惠者出行，從而建立關愛共融社會。

港鐵提醒長者2元乘車優惠的新安排及派發「樂悠咭」申請表。

港鐵、巴士等自願為長者提供優惠 開支不獲發還

運輸及物流局和運輸署指2元優惠計劃下大部份公共交通營辦商， 包括港鐵、巴士、電車及渡輪等， 已自願為相當部分的長者合資格車程提供票價優惠，主要包括向65歲或以上長者提供約半價票價優惠，而港鐵每星期均有最少兩日自行向持有樂悠咭的65歲或以上長者提供2元優惠。

營辦商自行給予長者的票價優惠，政府不會發還，換言之他們已經承擔了2元優惠計劃下大部分65歲或以上長者的票價差額。